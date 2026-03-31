Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc în timp ce angajații unei firme lucrau la înlocuirea stâlpilor de electricitate. Din primele verificări, stâlpul nu era fixat corespunzător în sol, iar în momentul manevrării s-a prăbușit și l-a lovit pe muncitor în zona capului.

Victima a murit pe loc

Bărbatul, din comuna Plopșoru, a suferit răni grave și a fost declarat decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a fost informat despre incident, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt făcute pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.