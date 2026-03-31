Academia, organizată în cadrul Institutului Conservator „Mihai Eminescu”, și-a început activitatea în data de 30 martie 2026, prin organizarea primului curs.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, subliniază că acest proiect reprezintă o ruptură clară de modelul politic actual, dominat de improvizație, lipsă de competență și decizii luate împotriva interesului național.

„Academia Politică «Titu Maiorescu» și-a început activitatea pe 30 martie 2026, de la ora 18.00. A fost primul curs. Un pas mare pentru noi, un pas mic pentru politica românească. Aici gândul se trăiește și viața se gândește! Acesta este motto-ul Academiei noastre politice”, a declarat Dan Dungaciu.

Acesta a explicat că Academia vine ca răspuns la nevoia acută de profesionalizare a clasei politice din România, în condițiile în care partidele sistemului au produs, în ultimele decenii, o generație de politicieni fără pregătire reală și fără responsabilitate față de cetățeni.

„Acest proiect nu este doar despre educație politică, ci despre responsabilitate și reconstrucție. România are nevoie de oameni care înțeleg statul, care respectă legea și care pun interesul național deasupra intereselor de grup. Academia noastră este locul unde se formează astfel de oameni”, a mai precizat prim-vicepreședintele AUR.

Programul de formare este structurat pe patru module esențiale – formare politică, instituții și administrație publică, legislație și activitate parlamentară, respectiv politică externă, securitate și relații internaționale – și se adresează celor care își doresc să se implice activ în viața publică sau să urmeze o carieră în domeniul politic și administrativ.

Participanții vor beneficia de cursuri susținute de profesori și cadre didactice specializate, de acces la expertiză academică de prestigiu, oportunități de networking și de un certificat de absolvire care atestă competențele dobândite.

Prin lansarea Academiei Politice „Titu Maiorescu”, AUR își asumă nu doar rolul de opoziție politică, ci și responsabilitatea de a construi o alternativă reală pentru viitorul României, bazată pe competență, valori și respect față de cetățeni.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).