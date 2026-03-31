Este vorba de un memorandum prin care ministrul de Externe vrea să mandateze ambasadorul României la Bruxelles ca să voteze pentru partea politică a acordului Mercosur.

Lipsesc încă avize de pe acest memorandum, pentru că a stârnit tensiuni în Coaliție tocmai pentru că, până în momentul de față, nu s-a ținut cont de toate observațiile aduse de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Tensiuni au existat și la votul inițial din Parlamentul European pe tema acestui acord. Nici Ministerul Agriculturii, nici Ministerul Justiției nu ar vrea să avizeze acest memorandum.

Ședința de guvern din această seară va fi foarte probabil una foarte tensionată, întrucât memorandum-ul nu poate trece fără avize.