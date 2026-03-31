Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că echipamentele sunt esențiale pentru apărarea națională și nu vor fi relocate, potrivit TVP World.

„Bateriile noastre Patriot… sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO… nu avem de gând să le relocăm nicăieri. Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le relocăm nicăieri”, a precizat oficialul.

Ziarul Rzeczpospolita a relatat marți că solicitarea americană a vizat trimiterea temporară a uneia dintre bateriile Patriote poloneze pentru a sprijini operațiunile SUA din Orientul Mijlociu.

Kosiniak-Kamysz a reiterat că securitatea Poloniei rămâne o prioritate absolută și că aliații NATO sunt conștienți de rolul critic al acestor sisteme pentru apărarea flancului estic al Alianței.

Premierul Donald Tusk a declarat anterior că Polonia nu are intenția de a trimite trupe sau echipamente militare în Iran sau în alte zone de conflict din regiune.