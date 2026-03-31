Detașamentul „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon, este dislocat în baza aeriană Šiauliai din Lituania. Militarii români vor asigura această misiune în perioada aprilie - iulie 2026.

Care este rolul misiunii

Misiunea are ca scop protejarea spațiului aerian al țărilor baltice și face parte din sistemul de apărare colectivă al NATO. Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române asigură supravegherea aeriană, reacția rapidă și intervenția în cazul aeronavelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian.

Aceasta este a patra dislocare a Forțelor Aeriene Române în Lituania pentru astfel de misiuni. Prima misiune a avut loc în perioada august-octombrie 2007, cu 67 de militari și patru aeronave MiG-21 LanceR. Ulterior, România a participat la misiuni similare în aprilie-iulie 2023 și aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru aeronave F-16.