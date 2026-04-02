Donald Trump îl ironizează pe Emmanuel Macron: „Este maltratat de soția sa. Încă se recuperează după un croșeu de dreapta în maxilar” - VIDEO

Donald Trump a lansat noi critici la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, combinând remarci personale cu nemulțumiri legate de politica externă. El a spus că liderul francez ar fi „maltratat de soția sa” și că încă își revine „după un croșeu de dreapta”, reluând o idee pe care a mai menționat-o și în trecut.

Trump a explicat că a cerut Franței sprijin pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, o zonă importantă pentru transportul global de petrol.

Donald Trump îl ironizează pe Macron

„Emmanuel, ne-ar plăcea să primim un pic de ajutor la Golful (Persic), chiar dacă-i eliminăm pe cei răi și distrugem rechetele balistice. Ai putea să trimiți nave de război imediat?”, a declarat el că i-ar fi cerut.

🚨BREAKING: Trump mocks France's Emmanuel Macron.



"I called up France, Macron, whose wife treats him extremely badly and he’s still recovering from the right to the jaw".



Years ago, Macron’s wife reportedly slapped him during a tour.



Nemulțumit de reacția aliaților

După această discuție, Trump a spus că nu este mulțumit de răspunsul primit și, în general, de implicarea aliaților europeni.

„Mulți dintre ei au spus că «vom fi acolo după terminarea războiului. Așa am descoperit NATO. NATO nu va fi acolo, dacă avem o criză mare”, a spus președintele american.

Nu este prima dată când Trump critică aliații europeni și NATO. El susține frecvent că Statele Unite nu primesc suficient sprijin în momentele importante.