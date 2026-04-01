Sancțiune dură de la CNA: Emisia Realitatea Plus este oprită la TV, dar are program special online | VIDEO

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a impus o nouă sancțiune severă postului de televiziune Realitatea PLUS, dispunând suspendarea emisiei pentru un interval de trei ore, în perioada de maximă audiență. Între orele 18:00 și 21:00, pe ecran va fi afișat exclusiv textul oficial al sancțiunii. Cu toate acestea, echipa redacțională anunță că activitatea jurnalistică se derulează online, printr-un produs special prezentat de Nicoleta Cone, care va putea fi preluat de toți partenerii digitali.

Măsura reprezintă o etapă dură în relația cu autoritatea de reglementare, forțând postul să își suspende comunicarea clasică prin cablu și satelit pe durata celor trei ore. Totuși, decizia administrativă nu pune capăt dialogului cu telespectatorii, ci îl mută într-un spațiu neîngrădit de frecvențele audiovizuale.

Redacția se mută în online: Emisiune specială cu Nicoleta Cone

Advertising

Advertising

În ciuda blocajului impus pe micile ecrane, echipa noastră redacțională a anunțat că nu își va întrerupe activitatea. Pe durata celor trei ore de absență forțată de pe TV, jurnaliștii realizează un produs editorial special, conceput special pentru platformele digitale și pentru partenerii din mediul online. Acest format flexibil este gândit să asigure continuitatea fluxului de știri și analize către publicul care urmărește postul prin alte mijloace decât televizorul clasic.

Realizatoarea Nicoleta Cone va fi gazda acestui program maraton în mediul online. Publicul este invitat să rămână conectat pe rețelele de socializare și pe site-urile partenere, unde actul jurnalistic va continua neîntrerupt. Prin acest demers, postul de televiziune își reafirmă angajamentul de a informa cetățenii, indiferent de barierele tehnice sau administrative impuse temporar, mizând pe o prezență digitală puternică pentru a compensa lipsa semnalului TV.