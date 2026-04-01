Război în Ucraina, ziua 1501 - Rusia a lansat noi atacuri nocturne asupra multor ținte din Ucraina, inclusiv Kiev - LIVE TEXT

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de intensificare, odată cu atacurile rusești asupra vestului țării și prăbușirea unui avion militar în Crimeea ocupată. În paralel, sprijinul internațional continuă să se mobilizeze, Uniunea Europeană anunțând noi fonduri provenite din profiturile activelor rusești înghețate, pe fondul unei situații militare tot mai volatile.

UPDATE - Kremlinul a afirmat miercuri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit să ia „ieri” dificila decizie de a-și retrage forțele din zona Donbasului pentru a pune capăt a ceea ce președinția rusă a numit „faza fierbinte” a războiului, informează Reuters și The Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această declarație la o zi după ce Zelenski a afirmat că Rusia a comunicat Statelor Unite că își va înăspri condițiile pentru un acord de pace dacă forțele ucrainene nu se retrag din Donbas în termen de două luni.

Peskov nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă există un termen limită de două luni pentru retragerea forțelor ucrainene, spunând că nu acesta este punctul esențial.

„Zelenski trebuie să ia astăzi o decizie pentru ca trupele ucrainene să părăsească teritoriul Donbasului… Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Și, în teorie, Zelenski ar fi trebuit să ia această decizie ieri. Așa cum am spus, ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea și să ia această decizie dificilă. Acest lucru ar putea salva viețile multor oameni și, cel mai important, ar permite încheierea fazei fierbinți a acestui război”, a adăugat Peskov.

UPDATE - Bilanț refăcut după atacul cu drone rusești în centrul Ucrainei: patru morți

Cel puțin patru persoane au murit în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în plină zi în oblastul Cerkasî, în centrul Ucrainei, potrivit guvernatorului regional.

„Avem patru morți în districtul Zolotonocha”, a transmis oficialul pe Telegram, precizând că tragedia s-a produs „pe un teritoriu descoperit, în timpul alertei aeriene”.

UPDATE - Operațiunile de stingere a incendiilor sunt în desfășurare la Luțk, după un atac nocturn cu drone rusești de tip „Shahed”, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, loviturile au vizat exclusiv obiective civile - rușii au distrus depozite de alimente și un terminal Nova Post. De asemenea, o clădire rezidențială a fost avariată.

Toate unitățile necesare ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina și serviciile municipale au fost deja mobilizate pentru a gestiona consecințele acestui atac.

Pe parcursul nopții, și regiunile Dnipro, Jîtomîr, Poltava, Odesa, Harkiv și Hmelnițki au fost vizate de atacuri rusești. În continuare, cerul Ucrainei este survolat de drone de tip „Shahed”. În total, Rusia a folosit 339 de drone în timpul nopții, dintre care aproximativ 200 au fost de tip „Shahed”.

"Rusia reprezintă o amenințare globală, iar lipsa de respect pentru viață și pace împiedică orice efort diplomatic. Autoritățile ucrainene mulțumesc tuturor celor care sprijină protejarea vieților și aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru acest război. Cu cât rata de interceptare a dronelor și rachetelor rusești crește și cu cât restricțiile asupra petrolului, comerțului și producției rusești sunt mai stricte, cu atât mai repede vor fi asigurate securitatea și pacea", a transmis Zelenski într-un mesaj postat pe Facebook.

UPDATE - Statul Major: Rusia a pierdut 1.3 milioane de militari de la declanșarea invaziei în Ucraina din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut aproximativ 1.3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 1 aprilie.

Numărul include 1.060 de pierderi suferite de forțele ruse în ultima zi, scrie Kyiv Independent.

Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut 11.828 de tancuri, 24.327 de vehicule blindate de luptă, 86.578 de vehicule și cisterne de combustibil, 39.169 de sisteme de artilerie, 1.712 lansatoare multiple de rachete, 1.338 de sisteme de apărare antiaeriană, 435 de avioane, 350 de elicoptere, 210.896 de drone, 33 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine.

UPDATE - Rusia atacă vestul Ucrainei: Hmelnițki și Lutsk

Rusia a atacat în noaptea de 1 aprilie orașul Hmelnițki, unde un obiectiv comercial a fost avariat. În Lutsk, un imobil rezidențial a fost de asemenea afectat de bombardamente, potrivit autorităților și presei locale.

Alerte de raid aerian au fost emise în mare parte a Ucrainei, inclusiv la Kyiv și în orașul Ternopil din vestul țării.

Ulterior, mai multe explozii au fost auzite în orașul nord‑vestic Lutsk, a relatat Suspilne la ora 5:42 și din nou la 6:19, ora locală.

UPDATE - 29 de oameni au murit după ce o aeronava militară rusă An‑26 s‑a prăbușit în Crimeea ocupată

Un avion de transport An‑26 al armatei ruse s‑a prăbușit în Crimeea ocupată, în seara zilei de 31 martie, conform canalelor rusești de pe Telegram. Toți cei 29 de militari aflați la bord au murit.

UPDATE - UE transferă Ucrainei 92 de milioane de dolari din profiturile activelor rusești înghețate

Uniunea Europeană va oferi Ucrainei încă 80 de milioane de euro (aprox. 92 de milioane de dolari), bani proveniți din profiturile generate de activele rusești înghețate. Anunțul a fost făcut pe 31 martie de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.