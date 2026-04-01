Ucraina neagă redirecționarea armelor SUA către Orientul Mijlociu. Oficial de la Kiev: "Deocamdată nu se discută"

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat marți că Washingtonul nu ia în calcul, „deocamdată”, redirecționarea armelor destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu, după o discuție purtată cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în marja reuniunii G7 de la Paris.

Andrii Sybiha a precizat, într-o conferință de presă susținută alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, că a avut o scurtă discuție cu secretarul de stat american Marco Rubio privind situația armelor furnizate de SUA. Potrivit acestuia, partea ucraineană a fost asigurată că nu există, în prezent, discuții privind redirecționarea asistenței militare către o altă regiune.

„Am fost asigurați că, deocamdată, nu se discută despre redirecționarea asistenței spre altă regiune”, a declarat Sybiha, citat de European Pravda.

Poziția Kievului și declarațiile lui Zelenski

Anterior acestei declarații, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu există nicio decizie privind trimiterea armelor americane destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu. El a subliniat însă că evoluțiile viitoare depind de mai mulți factori, inclusiv de durata conflictului din Iran.

Ce spune Washingtonul

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a transmis, la rândul său, că Washingtonul nu redirecționează armele achiziționate de aliații NATO pentru Ucraina către Orientul Mijlociu. Totuși, oficialul american nu a exclus complet această posibilitate în viitor, în funcție de evoluțiile regionale.

Speculațiile privind o posibilă schimbare de destinație a armelor au apărut după ce Washington Post a relatat că Pentagonul analizează scenariul redirecționării unor echipamente militare către Orientul Mijlociu, echipamente care inițial erau destinate Ucrainei.