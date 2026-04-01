S-au stabilit toate echipele calificate la Mondialul 2026. Grupele complete și programul competiției

Sursă: Realitatea.Net

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 are, în sfârșit, tabloul complet al echipelor calificate. Ultimele bilete au fost obținute miercuri dimineață, după meciurile din barajul intercontinental.

Irakul a învins Bolivia cu 2-1 într-un duel disputat în Mexic și a obținut calificarea la turneul final, în timp ce RD Congo a trecut cu 1-0 de Jamaica, după prelungiri. Pentru congoleni, prezența din 2026 marchează o revenire istorică, prima de la ediția din 1974, pe când echipa concura sub numele de Zair.

Pe continentul european, barajul desfășurat marți noapte a adus calificări pentru Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Turcia și Suedia. Marea absență va fi din nou Italia, care a fost eliminată la loviturile de departajare de Bosnia și Herțegovina, ratând pentru a treia oară consecutiv Cupa Mondială.

Turneul din 2026, care va începe pe 11 iunie, va fi cel mai amplu din istorie, cu 48 de echipe împărțite în 12 grupe. Printre participante se numără și patru debutante: Curaçao, Iordania, Capul Verde și Uzbekistan.

Deși calificată, selecționata Iranului a solicitat să-și dispute meciurile din faza grupelor în Mexic, invocând motive de securitate. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că cererea va fi analizată, subliniind însă că Iranul „și-a câștigat pe teren dreptul de a fi prezent la Mondial”.

Grupele de la Campionatul Mondial 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Republica Cehă

Grupa B: Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: Statele Unite, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul meciurilor

Grupa A

11 iunie, 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, 05:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, 19:00 – Cehia – Africa de Sud

19 iunie, 04:00 – Mexic – Coreea de Sud

24 iunie, 04:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

25 iunie, 04:00 – Cehia – Mexic

Grupa B

12 iunie, 22:00 – Canada – Bosnia

13 iunie, 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, 22:00 – Elveția – Bosnia

19 iunie, 01:00 – Canada – Qatar

24 iunie, 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, 22:00 – Bosnia – Qatar

Grupa C

14 iunie, 01:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, 04:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, 01:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, 04:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, 01:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, 01:00 – Maroc – Haiti

Grupa D

13 iunie, 04:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, 07:00 – Australia – Turcia

19 iunie, 07:00 – Turcia – Paraguay

19 iunie, 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, 05:00 – Turcia – SUA

26 iunie, 05:00 – Paraguay – Australia

Grupa E

14 iunie, 20:00 – Germania – Curaçao

15 iunie, 02:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, 03:00 – Ecuador – Curaçao

26 iunie, 01:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, 01:00 – Curaçao – Coasta de Fildeș

Grupa F

14 iunie, 23:00 – Țările de Jos – Japonia

15 iunie, 05:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, 20:00 – Țările de Jos – Suedia

20 iunie, 07:00 – Tunisia – Japonia

25 iunie, 02:00 – Tunisia – Țările de Jos

26 iunie, 02:00 – Japonia – Suedia

Grupa G

15 iunie, 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, 04:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, 04:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, 06:00 – Egipt – Iran

27 iunie, 06:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Grupa H

15 iunie, 19:00 – Spania – Capul Verde

16 iunie, 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, 01:00 – Uruguay – Capul Verde

27 iunie, 03:00 – Capul Verde – Arabia Saudită

27 iunie, 03:00 – Uruguay – Spania

Grupa I

16 iunie, 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, 01:00 – Irak – Norvegia

23 iunie, 00:00 – Franța – Irak

23 iunie, 03:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, 12:00 – Senegal – Irak

Grupa J

17 iunie, 04:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, 07:00 – Austria – Iordania

22 iunie, 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, 06:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, 05:00 – Algeria – Austria

28 iunie, 05:00 – Iordania – Argentina

Grupa K

17 iunie, 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, 05:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, 05:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, 02:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, 02:30 – RD Congo – Uzbekistan

Grupa L

17 iunie, 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, 02:00 – Ghana – Panama

23 iunie, 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, 02:00 – Panama – Croația

28 iunie, 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, 00:00 – Croația – Ghana