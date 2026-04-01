S-au stabilit toate echipele calificate la Mondialul 2026. Grupele complete și programul competiției
Campionatul Mondial de fotbal din 2026 are, în sfârșit, tabloul complet al echipelor calificate. Ultimele bilete au fost obținute miercuri dimineață, după meciurile din barajul intercontinental.
Irakul a învins Bolivia cu 2-1 într-un duel disputat în Mexic și a obținut calificarea la turneul final, în timp ce RD Congo a trecut cu 1-0 de Jamaica, după prelungiri. Pentru congoleni, prezența din 2026 marchează o revenire istorică, prima de la ediția din 1974, pe când echipa concura sub numele de Zair.
Pe continentul european, barajul desfășurat marți noapte a adus calificări pentru Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Turcia și Suedia. Marea absență va fi din nou Italia, care a fost eliminată la loviturile de departajare de Bosnia și Herțegovina, ratând pentru a treia oară consecutiv Cupa Mondială.
Turneul din 2026, care va începe pe 11 iunie, va fi cel mai amplu din istorie, cu 48 de echipe împărțite în 12 grupe. Printre participante se numără și patru debutante: Curaçao, Iordania, Capul Verde și Uzbekistan.
Deși calificată, selecționata Iranului a solicitat să-și dispute meciurile din faza grupelor în Mexic, invocând motive de securitate. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că cererea va fi analizată, subliniind însă că Iranul „și-a câștigat pe teren dreptul de a fi prezent la Mondial”.
Grupele de la Campionatul Mondial 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Republica Cehă
Grupa B: Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: Statele Unite, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Programul meciurilor
Grupa A
11 iunie, 22:00 – Mexic – Africa de Sud
12 iunie, 05:00 – Coreea de Sud – Cehia
18 iunie, 19:00 – Cehia – Africa de Sud
19 iunie, 04:00 – Mexic – Coreea de Sud
24 iunie, 04:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
25 iunie, 04:00 – Cehia – Mexic
Grupa B
12 iunie, 22:00 – Canada – Bosnia
13 iunie, 22:00 – Qatar – Elveția
18 iunie, 22:00 – Elveția – Bosnia
19 iunie, 01:00 – Canada – Qatar
24 iunie, 22:00 – Elveția – Canada
24 iunie, 22:00 – Bosnia – Qatar
Grupa C
14 iunie, 01:00 – Brazilia – Maroc
14 iunie, 04:00 – Haiti – Scoția
20 iunie, 01:00 – Scoția – Maroc
20 iunie, 04:00 – Brazilia – Haiti
25 iunie, 01:00 – Scoția – Brazilia
25 iunie, 01:00 – Maroc – Haiti
Grupa D
13 iunie, 04:00 – SUA – Paraguay
13 iunie, 07:00 – Australia – Turcia
19 iunie, 07:00 – Turcia – Paraguay
19 iunie, 22:00 – SUA – Australia
26 iunie, 05:00 – Turcia – SUA
26 iunie, 05:00 – Paraguay – Australia
Grupa E
14 iunie, 20:00 – Germania – Curaçao
15 iunie, 02:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
20 iunie, 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie, 03:00 – Ecuador – Curaçao
26 iunie, 01:00 – Ecuador – Germania
26 iunie, 01:00 – Curaçao – Coasta de Fildeș
Grupa F
14 iunie, 23:00 – Țările de Jos – Japonia
15 iunie, 05:00 – Suedia – Tunisia
20 iunie, 20:00 – Țările de Jos – Suedia
20 iunie, 07:00 – Tunisia – Japonia
25 iunie, 02:00 – Tunisia – Țările de Jos
26 iunie, 02:00 – Japonia – Suedia
Grupa G
15 iunie, 22:00 – Belgia – Egipt
16 iunie, 04:00 – Iran – Noua Zeelandă
21 iunie, 22:00 – Belgia – Iran
22 iunie, 04:00 – Noua Zeelandă – Egipt
27 iunie, 06:00 – Egipt – Iran
27 iunie, 06:00 – Noua Zeelandă – Belgia
Grupa H
15 iunie, 19:00 – Spania – Capul Verde
16 iunie, 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, 01:00 – Uruguay – Capul Verde
27 iunie, 03:00 – Capul Verde – Arabia Saudită
27 iunie, 03:00 – Uruguay – Spania
Grupa I
16 iunie, 22:00 – Franța – Senegal
17 iunie, 01:00 – Irak – Norvegia
23 iunie, 00:00 – Franța – Irak
23 iunie, 03:00 – Norvegia – Senegal
26 iunie, 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, 12:00 – Senegal – Irak
Grupa J
17 iunie, 04:00 – Argentina – Algeria
16 iunie, 07:00 – Austria – Iordania
22 iunie, 20:00 – Argentina – Austria
23 iunie, 06:00 – Iordania – Algeria
28 iunie, 05:00 – Algeria – Austria
28 iunie, 05:00 – Iordania – Argentina
Grupa K
17 iunie, 20:00 – Portugalia – RD Congo
18 iunie, 05:00 – Uzbekistan – Columbia
23 iunie, 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
24 iunie, 05:00 – Columbia – RD Congo
28 iunie, 02:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, 02:30 – RD Congo – Uzbekistan
Grupa L
17 iunie, 23:00 – Anglia – Croația
18 iunie, 02:00 – Ghana – Panama
23 iunie, 23:00 – Anglia – Ghana
24 iunie, 02:00 – Panama – Croația
28 iunie, 00:00 – Panama – Anglia
28 iunie, 00:00 – Croația – Ghana
Citește și:
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News