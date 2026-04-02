Scene de coșmar în Brooklyn: bebelușde 7 luni, împușcat mortal în plină stradă. Cum s-a întâmplat tragedia

Sursă: Realitatea.Net

Incident dramatic în Statele Unite! O fetiţă în vârstă de numai şapte luni a murit după ce a fost atinsă de un glonţ rătăcit flată într-un cărucior, pe o stradă din Brooklyn (New York), în urma unor focuri de armă trase, cel mai probail, între bande rivale.

Focurile de armă au fost trase, miercuri după-amiază, pe o stradă din Brooklyn plină de oameni. Printre adulți, se aflau și mai mulţi copii, relatează Reuters.

Mama şi tatăl fetiţei au fugit într-un local din apropiere pentru a se adăposti, însă când s-au uitat în cărucior, ei au văzut că fetiţa era plină de sânge, a transmis un post afiliat NBC.

Ce spun autoritățile

Advertising

Advertising

”La acest moment, se crede că focurile de armă au legătură cu bandele, iar victima este o ţintă neintenţionată”, a transmis un oficial al poliției locale. Până la ora transmiterii acestei știri nu se ştia ce grupare sau grupări au fost implicate în incident, investigațiile fiind în plină desfășurare.

Fetiţa a fost dusă la Spitalul Woodhull, unde a fost declarată decedată.

”O viaţă care abia începuse a fost curmată într-o clipă. Ziua de astăzi ne aminteşte în mod devastator de cât de multă muncă este nevoie pentru a combate violenţa armată în oraş", a afirmat primarul din New York, Zohran Mamdani, într-o conferinţă de presă.

Filmul tragediei

Imaginile video au surprins doi bărbaţi pe un moped circulând pe contrasens. La un moment dat, unul dintre ei a scos o armă şi a tras cel puţin două încărcături. Suspecţii au plecat mai departe, iar mopedul s-a izbit ulterior de o maşină, spune poliția.

Ea a adăugat că unul dintre bărbaţi, care ”se potriveşte descrierii autorului, pe baza hainelor şi a înfăţişării”, se află în custodie, în timp ce al doilea suspect este căutat încă.