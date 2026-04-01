UE analizează reactivarea măsurilor de criză energetică din 2022: la ce vom renunța

Sursă: Realitatea PLUS

Uniunea Europeană ia în considerare reactivarea măsurilor de criză energetică care au fost impuse în 2022 când Rusia a redus livrările de gaze. Totul pentru a face față creșterilor uriașe provocate de războiul din Orientul Mijlociu, a explicat Comisarul pentru energie. Europenii sunt sfătuiți de la Bruxelles să călătorească mai puțin și să renunțe la zboruri.

Comisarul pentru Energie transmite că statele UE depindeau în proporție de peste 40% de importul de combustibili din Golful Persic.

„Nu va fi de scurtă durată, deoarece chiar dacă mâine s-ar instaura pacea, vor exista în continuare consecinţe, deoarece infrastructura energetică din regiune a fost distrusă de război", a declarat Dan Jorgensen.

Planurile Uniunii Europene includ propuneri de limitare a tarifelor de reţea şi a taxelor pe energie electrică. Însă, europenii sunt sfătuiți să călătorească mai puțin. Prețurile europene la gaz au crescut cu peste 70% de la sfârșitul lunii februarie.

