Ancheta arată că nu este prima dată când bărbatul recurge la un astfel de gest. Potrivit unor surse locale, acesta ar suferi de depresie și trăia în izolare. În trecut, a fost implicat și într-un dosar de violență în familie, după ce și-a agresat tatăl.

„În cursul dimineţii, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Bughea de Jos ar fi recurs la un gest necugetat, autovătămându-se prin incendiere. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ, precum şi un echipaj medical, care l-a preluat pe bărbat şi l-a transportat la spital, cel în cauză fiind conştient, dar cu arsuri pe corp”, informează oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Intervenție după apel la 112

Alarma a fost dată de un vecin, care a sunat la 112 după ce a observat că bărbatul s-a autovătămat. La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical. În acest context, polițiștii atrag atenția asupra importanței recunoașterii semnelor de risc. Aceștia îi îndeamnă pe oameni să nu ignore izolarea sau tentativele anterioare de autovătămare și să încurajeze persoanele aflate în dificultate să apeleze la ajutor de specialitate.