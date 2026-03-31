Survolul dronei și reacția autorităților de la Chișinău

Responsabilii Serviciului Operații Aeriene au precizat că drona a intrat în spațiul aerian moldovean în jurul orei 09:00, în zona raionului Rîbnița. Aparatul de zbor a traversat frontiera din direcția Podolsk, regiunea Odesa, îndreptându-se spre localitatea Cobasna, iar la ora 9:13 a părăsit teritoriul Republicii Moldova, deplasându-se spre nord, în direcția Șerșențî.

„Aparatul de zbor a operat la o înălțime de până la 500 m. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale continuă monitorizarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu autoritățile naționale și cu specialiști din țările vecine pentru asigurarea siguranței cetățenilor”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării.

Recomandări pentru populație

Autoritățile îndeamnă populația să rămână calmă și să se informeze doar din surse oficiale.

Ministerul Apărării avertizează că, în cazul observării unor aparate de zbor suspecte, cetățenii trebuie să păstreze distanța și să evite utilizarea telefoanelor în apropiere, deoarece acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Oamenii sunt rugați să sune la 112 doar după ce se află la minimum 500 de metri de dronă.

Incidentul de marți vine după ce, luni seara, o altă dronă de tip Shahed a survolat ilegal mai multe localități din nordul Republicii Moldova, determinând autoritățile să impună temporar restricții de zbor pentru avioane în zonă.