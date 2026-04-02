OPIA – Organizația Patronală Industria de Apărare: 22 de ani de NATO au repoziționat România ca actor strategic pe flancul estic al Europei

La 22 de ani de la aderarea la NATO, România traversează cea mai importantă etapă de consolidare a rolului său în arhitectura de securitate euro-atlantică, arată o analiză realizată de OPIA – Organizația Patronală Industria de Apărare.

Momentul aniversar va fi marcat printr-un eveniment special organizat de OPIA România pe 6 aprilie,la București: NATO Day 2026, la care vor participa reprezentanții companiilor din domeniul apărării, ai ministerelor de resort, corpului diplomatic, precum și ai mass-media.

Dacă în 2004 aderarea însemna în primul rând obținerea unei garanții de securitate fără precedent, în prezent România se conturează tot mai clar ca un pilon strategic pe flancul estic al Alianței.

Transformarea este vizibilă atât în angajamentele operaționale, cât și în resursele alocate apărării. Datele oficiale NATO indică o creștere constantă a bugetului militar al României, de la aproximativ 1,3% din PIB în 2014 la aproximativ 2,45% în prezent*. Până în 2035, România și-a asumat, prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030, creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB**.

Această evoluție reflectă nu doar respectarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, ci și o adaptare accelerată la un mediu de securitate deteriorat la nivel global.

În paralel, România și-a consolidat profilul operațional, participând în ultimele două decenii cu peste 30.000 de militari la misiuni internaționale sub egida NATO, în teatre precum Afganistan, Kosovo sau Irak. Această contribuție constantă a consolidat statutul țării ca aliat de încredere și furnizor de securitate, nu doar beneficiar al acesteia***.

Poziția geografică a României, la intersecția dintre Marea Neagră și frontiera estică a Alianței, a devenit un element central în strategia NATO de descurajare și apărare. Infrastructura militară dezvoltată în ultimii ani, inclusiv facilitățile de la Mihail Kogălniceanu și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu, integrează România în mecanismele esențiale de securitate ale Alianței și contribuie direct la stabilitatea regională.

„Apartenența la NATO reprezintă, pentru România, nu doar cea mai solidă garanție de securitate din istoria sa recentă, ci și un cadru esențial pentru dezvoltarea capacităților naționale de apărare și pentru consolidarea industriei de profil. În actualul context geopolitic, rolul României pe flancul estic devine tot mai relevant, iar responsabilitatea noastră, ca stat aliat, este să contribuim activ la securitatea colectivă”, declară Răzvan Pîrcălăbescu, președintele OPIA România.

Parteneriat strategic consolidat cu Statele Unite ale Americii

În același timp, parteneriatul strategic cu Statele Unite a accelerat procesul de modernizare militară.

Statele Unite au în derulare contracte de aproximativ 6,2 miliarde de dolari**** pentru furnizarea de echipamente și servicii militare către România. Printre cele mai importante achiziții recente se numără sisteme de apărare de coastă Naval Strike Missile, echipamente pentru avioanele F-16, sisteme de rachete Patriot și lansatoare HIMARS.

Aceste investiții nu doar cresc capacitatea de apărare a României, ci sporesc interoperabilitatea cu aliații și capacitatea de reacție într-un context de securitate tot mai complex.

Analiza OPIA România evidențiază că beneficiile apartenenței la NATO depășesc dimensiunea strict militară. Stabilitatea de securitate oferită de Alianță a contribuit decisiv la consolidarea încrederii investitorilor și la integrarea economică a României în spațiul euro-atlantic, transformând securitatea într-un avantaj competitiv pe termen lung.

În actualul context geopolitic, marcat de instabilitate la granițele estice ale Europei, România nu mai este doar un beneficiar al securității colective, ci un actor indispensabil în menținerea echilibrului regional.

Organizația Patronală „Industria de Apărare” (OPIA) reunește peste 80 dintre cele mai importante companii active în industria de apărare din România, printre care Compania Națională ROMARM și cele 15 filiale, Lunox, TOP Metrology, Grampet Defence, Societatea Națională de Radiocomunicații, Optoelectronica și altele. OPIA are ca misiune susținerea dezvoltării și competitivității sectorului prin promovarea dialogului și cooperării între industrie, instituțiile publice relevante și partenerii internaționali. Prin intermediul membrilor săi și al inițiativelor pe care le promovează, OPIA contribuie la consolidarea ecosistemului industrial de apărare, la identificarea oportunităților de colaborare și la facilitarea accesului la proiecte și programe strategice, atât la nivel național, cât și internațional.

*NATO

**Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030

***Ministerul Afacerilor Externe

****Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii