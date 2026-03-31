„Am discutat despre Podul de la Grădiștea, care reprezintă o legătură esențială între București și Giurgiu, asigurând continuitatea conexiunilor României cu Europa.”, a transmis parlamentarul. Potrivit acestuia, partea română a subliniat importanța accelerării investițiilor din fonduri europene, simplificării procedurilor și păstrării unor priorități clare în domeniul transporturilor.

Printre acestea se numără îmbunătățirea conexiunilor cu statele vecine, inclusiv Ucraina și Republica Moldova, modernizarea accesului feroviar către Portul Constanța, precum și consolidarea mobilității militare și a cooperării regionale cu Bulgaria și Grecia.

„România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat. Cu investiții estimate la 6 miliarde € anual și proiecte majore pe termen lung, avem nevoie de continuitate și sprijin european solid pentru a livra rezultate.”, a mai precizat Ciprian Șerban.