Întâlnirea, desfășurată la Palatul Cotroceni, a vizat modalitățile prin care România își poate valorifica poziția geostrategică și infrastructura în arhitectura generală a conectivității europene.

„Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică - Marea Neagră - Marea Egee și coridoarele Rin - Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.”, a subliniat edilul Capitalei.

Șeful statului a precizat că România trebuie să acceseze mai multe fonduri europene dedicate interconectivității, în special pentru implementarea Coridorului Vertical, având în vedere poziția sa strategică în regiune.

Nicușor Dan a menționat și nevoia de accelerare a investițiilor în infrastructura rutieră, amintind trei proiecte majore de autostrăzi, precum A1 Sibiu–Pitești, A7 Autostrada Moldovei și A8 Autostrada Unirii, toate esențiale pentru integrarea și conectarea României la rețelele europene de transport.

„România are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, inclusiv finalizarea a trei proiecte majore de autostrăzi - A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova. Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esențiale pentru noi.”, a declarat Nicușor Dan.

„Securitatea țării noastre și, implicit, a Europei, depinde și de extinderea, în siguranță, a coridoarelor europene de transport către Ucraina și Republica Moldova, care ar genera și integrarea treptată în Piața Unică a acestor state.”, a mai transmis Nicușor Dan.