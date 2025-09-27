Decizia halucinantă a fost motivată de cei de la DGASPC Suceava cum că acesta este apt să conducă, deci nu mai are nevoie de bani, si iată reactia.

„Săptămâna trecută am primit de la DGASPC suceava o înștiintare ca sunt chemat din nou la ei pentru reevaluare. Ce nu este corect că legea spune că pot să mă cheme oricând la reevaluare, nicio problemă, problema e ca mi-au suspendat plata îndemnizației de handicap, ceea ce nu este legal.



Am cerut de la DGASPC Suceava să-mi spună de ce mi-au sistat plata indemnizației la 1 octombrie si au zis că am permis de conducere sa fiu chemat din nou si-mi da retroactiv, adică daca trec comisia, îmi dau în decembrie banii pe octombrie, ceea ce nu este corect, și nu exista nicio lege prin care sa-mi taie”, a spus păgubitul.

Oamenii cu handicap sunt disperați. Guvernul le taie indemnizațiile