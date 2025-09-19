Persoanele cu handicap au primit cu 500 de lei mai puțin de la stat

Cele 1.400 de persoane cu handicap grav din Bacău primeau suma de 2.574 de lei lunar din partea statului. Când au primit banii tura aceasta au constat cu disperare că au primit 2080 de lei, cu 500 de lei mai puțin.

„Sunt însoțitor pentru fetița mea, având gradul 1 accentuat de handicap. Eu o spăl, eu o îngrijesc, o încalț, merg cu ea în parc și luna aceasta ne-a luat 505 lei din salariul de însoțitor. Dând pe medicamente nu ne ajunge... plus strictul necesar... alimentele foarte scumpe.”, spune o femeie disperată.

Oamenii în această situație se plâng că banii dați de stat nu ajung nici măcar pentru strictul necesar, din moment ce trebuie să cumpere atât medicamente cât și mâncare.

„500 de lei sunt 5 milioane, e dintr-un foc, lună de lună dacă aduni... într-un an sunt o grămadă de bani și la un copil cu handicap îi trebuie ba aia, ba aia.”, spun oamenii.

În timp ce persoanele cu handicap au fost private de 500 de lei din drepturile lor, primăria susține că bugetul guvernamental nu a fost suficient.

„Din păcate, pentru luna august am fost în imposibilitatea de a plăti în integralitatea ei această indemnizație de însoțitor.”, a declarat Daniela Pozînărea, Direcția de Asistență Socială Bacău.

„În primul rând, trebuie să precizăm că plata acestor indemnizații se face in proporție de 90% din bugetul de stat, din cote devagate de TVA și 10% din buget local. Din păcate, pentru luna august ne-au fost virate fonduri insuficiente pentru plata acestor indemnizații de însoțitori de la bugetul de stat și de aceea nu am putut să facem aceste plăți integrale.”, a adăugat aceasta.