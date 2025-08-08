Într-un interviu acordat jurnalistei Ramina Eșakzai pentru Ukraine Today, Budanov a dezvăluit cât de eficiente sunt aceste metode în colectarea de date pe care alte căi nu le pot aduce.

„Înțelegi câți bărbați spun povești doar ca să arate cât de puternici sunt. Am obținut câteva informații unicat care au venit de la prostituate. Pur și simplu sunt lucruri acolo despre care, în principiu, nu am fi putut afla altfel”, a mărturisit Kirilo Budanov.

Libertatea agenților și rolul slăbiciunilor umane în spionaj

Budanov a explicat că în războiul informațional ucrainienii folosesc o gamă largă de metode, iar agenților nu le sunt impuse limite morale sau juridice, atât timp cât misiunea este realizată cu succes. Exploatarea slăbiciunilor umane, precum tentația, devine astfel o componentă esențială pentru spionaj.

Totodată, Budanov a precizat că agenții nu sunt forțați să întrețină relații sexuale în cadrul operațiunilor, ci că astfel de acțiuni se întâmplă doar dacă este alegerea lor. În cazul agenților necăsătoriți, a adăugat el, nu ar exista „nicio problemă”.

Creșterea prezenței femeilor în serviciile de informații

Un alt aspect evidențiat de șeful GRU este înmulțirea femeilor în rândul serviciilor de informații, atât în unitățile operative, cât și în cele de luptă. „Singurul lucru pe care îl pot spune este că procentul femeilor, atât în unitățile operative, cât și în cele de luptă, crește semnificativ. În unitățile de luptă, un pic mai lent, iar în cele operative, ceva mai repede în comparație cu cele de luptă. Iar această tendință există de destul de mult timp”, a punctat Budanov.

Conceptul „agenților adormiți” și durata lor maximă de activare

În plus, Kirilo Budanov a explicat și ideea „agenților adormiți” – spioni care rămân inactivi până când primesc o misiune concretă. Acești agenți pot fi mobilizați atunci când serviciile de informații au nevoie de ei pentru sarcini specifice. Durata maximă a unei astfel de misiuni poate ajunge până la șapte ani, conform standardelor internaționale în domeniu.

