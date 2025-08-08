UPDATE 12:05 - Zelenski a discutat cu directoarea FMI, Kristalina Georgieva, despre un nou program de asistență financiară pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat joi, în cadrul unei convorbiri telefonice, cu directoarea generală a Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, despre un nou program de asistență financiară pentru Ucraina devastată de război, relatează vineri Reuters.



"Am discutat despre un nou program de asistență financiară care îi va întări pe ucraineni acum și în perioada postbelică", a scris Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram, înainte de o vizită preconizată a unei delegații FMI în Ucraina la sfârșitul acestei luni.



"Suntem pregătiți să luăm rapid măsurile necesare. Guvernul lucrează deja la acest lucru", a mai spus el.



Kristalina Georgieva a confirmat pe rețeaua X că a avut o convorbire productivă cu președintele Zelenski. Ea a spus că a discutat cu liderul de la Kiev despre perspectivele economice ale Ucrainei, despre rezistența poporului ucrainean și "importanța reformelor și a asistenței financiare pentru a sprijini Ucraina acum și în timpul reconstrucției".



Noul premier al Ucrainei, Iulia Sviridenko, a vorbit, de asemenea, cu Georgieva la începutul acestei săptămâni, în condițiile în care Kievul încearcă să acopere un deficit bugetar în creștere. Autoritățile ucrainene au declarat că s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 19 miliarde de dolari anul viitor.

UPDATE

Termenul limită acordat de președintele american Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina sau pentru a suferi sancțiuni economice severe expiră vineri, dar nu este clar cum intenționează să procedeze în contextul noilor eforturi pentru organizarea unui summit cu Vladimir Putin și al negocierilor comerciale delicate cu China, comentează CNN.

Trump a promis la începutul acestei săptămâni că va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă s-a îndoit de eficacitatea acestora.

Liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor aflați în Biroul Oval că Putin nu trebuie să se întâlnească mai întâi cu Zelenski pentru ca o întrevedere între președinții SUA și Rusiei să aibă loc.

„Nu, nu trebuie”, a spus Trump. „Ei vor să se întâlnească cu mine și voi face tot ce pot pentru a opri uciderile.”