Tinotenda Pudu este un băiat de opt ani care s-a rătăcit la 23 km de casă în parcul de vânătoare Matusadona, din nordul statului Zimbabwe, populat cu lei şi elefanţi. Povestea sa incredibilă a fost relatată de un membru al parlamentului din această ţară, potrivit BBC, citat de News.ro.

Băiețelul s-a rătăcit în Parcul Matusadona care se întinde pe o suprafaţă de 1.470 de km pătraţi şi găzduieşte zebre, elefanţi, hipopotami, antilope și aproximativ 40 de lei.

Copilul a petrecut cinci zile „dormind pe un tăpşan stâncos, în mijlocul leilor care răcneau, al elefanţilor care treceau, mâncând fructe sălbatice”, a scris deputatul pe rețeaua X. Acesta a mai spus că băiatul şi-a folosit cunoştinţele despre viaţa sălbătică şi abilităţile de supravieţuire pentru a rămâne în viaţă.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park



A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW