„Mănânc din toate câte puțin, inclusiv dulciuri, prăjeală, carne prăjită, pește prăjit, paste, sarmale, dar puțin. Sunt pofticioasă, dar gust. Plus că mai am un supliment care mă ajută. Eu toată viața am fost pofticioasă, de la 100 de kg am pornit, am și operația de stomac făcută în 2017 și iau un supliment care-mi blochează apetitul. Și cu sport, e banda pe poziții, greutăți pentru picioare, săculeții, plus pentru mâine, asta fac, 45 de minute, atât. Abdomenele mă ajută și pentru cântat.

Eu sunt un om care nu are figuri în cap, știu de unde am plecat și nu uit că nu am avut. Eu fac alergie de la figuri, le atrag atenția celor care au, nu le înghit.”, a declarat Minodora, în cadrul podcastului După faptă și răsplată.

Disciplina pe care Minodora a abordat-o i-a creat, însă, mici probleme în cuplu. Ea și-a atenționat soțul că trebuie să slăbească, motiv pentru care a scos cina din meniul său zilnic.

„Acum nu-i mai dau voie să mănânce seara, a făcut burta prea mare, și mă ascultă. El mănâncă și mult cantitativ, nu ciugulește, cum sunt eu. Cina clar nu, nu o mai servește deloc, și atunci întârziem prânzul, neapărat îi dau ceva la mic dejun. Dacă mănâncă prânzul, nu îi mai trebuie, nu are mult de dat jos, 5-6 kilograme.”, a mai adăugat artista.”, a mai spus Minodora.