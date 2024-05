Locatarii (aici locuiesc 25 de familii) s-au împotrivit şi au purces chiar la dărîmarea unui zid pe care constructorii îl ridicau. S-a produs o altercaţie, la care au participat şi cîţiva gardieni publici, iar un cetăţean, Ovidiu Marinescu, s-a ales cu o fractură maleală externă la piciorul drept, şi alte locatare - Victoria Petru, Anghelina Dumitra, Adelina Mustaţă - au suferit multiple leziuni. Primarul Sorin Zamfirescu susţine că spaţiul respectiv este al domeniului public, în timp ce preşedintele asociaţiei de locatari, Corneliu Veţeleanu, dovedeşte cu acte în regulă că acelaşi spaţiu aparţine celor 25 de familii, fiind, deci, indivizibil. Conflictul a ajuns la Judecătorie.

Cert e că autorizaţia cu pricina a fost foarte repede obţinută la "Diverse", într-o şedinţă a Consiliului Local, care s-a arătat unanim în a sprijini un membru al său. Si, dupa cum am observat decenii mai tarziu, biroul notarial nu numai ca a ramas acolo, dar s-a incercat inclusiv cumpararea spatiului de catre familia Gutau, scrie investigația ZiuaNews.

Concret, in anul 2022, consilierii locali au fost de acord cu propunerea de a vinde o suprafaţă de teren ultracentral soţiei primarului Mircia Gutău, Mariana Gutau. Este vorba despre 29 de metri pătraţi, concesionaţi în două tranşe, în 1996 şi apoi în 2010, pentru construirea unui notariat unde lucrează atât soţia, cât şi fiica primarului.

După ce anul trecut terenul aflat la parterul unui bloc a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, anul acesta s-a propus vânzarea acestuia către proprietara notariatului, fapt ce a ridicat semne de întrebare privind legalitatea afacerii.

Prefectura Vâlcea a solicitat o serie de documente pentru a verifica legalitatea vânzării, în urma cărora a atras atenţia că s-au încălcat o serie de prevederi legislative şi a cerut noi informaţii.

Între timp, cumpărătorul, în persoana doamnei Mariana Gutău, a anunţat că renunţă la achiziţionare din cauza „conflictului de interese", motiv pentru care se va propune revocarea actului administrativ, prin care s-a perfectat vânzarea, în următoarea şedinţă de Consiliu Local. Prefectura Vâlcea a fost cea care a atras atenţia asupra conflictului de interese şi a faptului că evaluatorul nu a fost stabilit prin licitaţie publică.

Asadar, in anul 2022 s-a constat ca exista un vadit conflict de interese, avand in vedere functia pe care o ocupa sotul Marianei Gutau, dar in 1996 nu s-au luat in considerare aceste argumente.

În toată această afacere, toți cei implicați din partea Primăriei nu au urmărit interesul municipiului și în loc să constate că e mai profitabil pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea să continue concesiunea și să încaseze anual o sumă frumușică pe terenul de 29 mp, consilierii locali la comanda lui Gutău "aprobă" vânzarea terenului. Toată această acțiune are un singur câștigător: Gutău, notarul. De ce trebuie să vinzi dacă poți concesiona? Rămâi proprietar pe teren și încasezi anual bani. Totuși, proprietatea noastră este vândută de primarul Gutău notarului Gutău, terenul public intrând în averea lor proprie.

Consultand declaratia de avere din anul 2008 a primarului Mircia Gutau, constatam ca Mariana Gutau, aparent singurul notar public din Ramnicu Valcea, a incasat in anul 2007 un venit spectaculos de peste un milion de lei. Iar in ultimii 3 ani, Mariana Gutau a obtinut in mod constant venituri de peste 500.000 lei.

Din declaraţia de avere pe 2008 reiese si că Mircia Gutau a înstrăinat 12 apartamente din blocul de vis-a-vis de Episcopia Râmnicului.

Soţia sa, notarul Mariana Gutău, declara in 2007: „Noi am început afacerile înainte ca Mircia să fie primar sau viceprimar. Am avut firmă în Dovali şi am făcut tot ce a făcut toată lumea să ne facem un trai mai bun. Cele 12 apartamente din blocul de la Episcopie au fost construite prin precontracte făcute de la cumpărători."

Iar in anul 2006 a mers atat de departe incat sa declare ca o sa candideze la primarie in timp ce sotul, Mircia Gutau, era arestat: "Mie îmi este tot mai clar că soţul meu stă arestat la Colibaşi pentru că nu vrea să renunţe la funcţia de primar. M-am consultat cu familia, cu prietenii şi cu toţi cei care ne iubesc şi mă voi înscrie în lupta electorală. Îmi anunţ, public, candidatura. Am stat lângă Mircia, îi ştiu dragostea pentru concetăţenii noştri şi am preluat-o, ştiu ce programe a pus în practică şi ce pregătea pentru perspectiva apropiată sau îndepărtată a dezvoltării municipiului Rm. Vâlcea. Oferta mea va fi şi oferta lui."

