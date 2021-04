I s-a explicat doar ca figureaza cu datorii la Biroul de Credite, unde figura ca titular al unui imprumut exact cu datele sale personale de identitate. Stiindu-se curat din punctul acesta de vedere, barbatul a mers pe urmele taraseniei si a descoperit ceva ce nu credea ca se poate intampla.

Asa a aflat ca cineva a obtinut in numele sau un credit de consum, de la o institutie financiara nebancara (IFN), folosindu-se un act de identitate fals, exact cu datele sale personale, dar cu o alta fotografie. La o cercetare mai amanuntita a aflat ca a cunoscut persoana care i-a furat identitatea, in perioada cand locuia in judetul Bacau.

In cadrul cercetarilor care au urmat, politistii au stabilit ca un tanar din Bacau, in varsta de 30 de ani, a incheiat un contract de credit cu IFN-ul, folosindu-se de documente false, fara ca angajatii asa-zisei institutii sa-si dea seama, scrie ziare.com. Mai mult decat atat, individul a fabricat si o adeverinta de salariat, dar si una de la asociatia de proprietari, pentru a certifica adresa domiciliului.

Nu a luat un credit foarte mare, doar 800 de lei, insa dupa prima rata, individul s-a dat disparut, producand dobanzi de 1.250 de lei la respectivul imprumut. Prin urmare, toate restantele s-au raportat la Biroul de Credit, lucru descoperit de sibian cand a mers sa se imprumute la banca. Pentru ca o vreme s-a sustras cercetarilor, sub motivatia ca a fost in strainatate, bacauanul a fost judecat in lipsa.

Magistratii de la Judecatoria Bacau au decis anul acesta condamnarea respectivului la 1 an si 2 luni inchisoare in regim de detentie, pentru inselaciune si uz de fals. S-a luat masura detentiei in regim privativ de libertate din cauza ca inculpatul nu si-a exprimat acordul de a presta munca in folosul comunitatii. O decizie importanta a fost si cea prin care judecatorii au dispus anularea documentelor falsificate, astfel ca sibianul poate merge acum la banca sa solicite imprumutul de care are nevoie.