Bucureștiul a rămas însă în urmă la acest capitol. Lipsa unor săli polivalente moderne este evidentă: evenimentele mari sunt nevoite să împartă spații improvizate, iar artiștii locali nu dispun mereu de scene adaptate nevoilor actuale. De multe ori, proiectele anunțate se blochează în faza birocratică, iar clădirile istorice continuă să se degradeze.

Cum e la alții

Comparativ, în alte orașe europene cu dimensiuni similare, autoritățile au reușit să îmbine conservarea patrimoniului cu dezvoltarea unor structuri noi. Spre exemplu, în Varșovia, foste fabrici au devenit centre culturale vibrante, iar în Lisabona s-au creat spații de spectacole cu dotări de ultimă generație chiar în cartierele periferice.

Ce se întâmplă în București

În Sectorul 3 administrația locală a decis să acționeze concret: fosta hală „Laminor” a fost transformată într-o sală polivalentă capabilă să găzduiască atât evenimente culturale de amploare, dar și activități economice. Laminor Urban Hub este un proiect deja care se maturizează de la an la an, care nu doar că oferă un spațiu modern foliosit deja cu success de comunitate, dar păstrează și o parte din identitatea industrială a cartierului. Proiectul curpinde în perioada următoare și transformarea fostei hale de țevi tot într-un spațiu multifuncțional. Astfel, sectorul ar putea deveni un reper cultural în Capitală, nu doar un beneficiar pasiv al evenimentelor.