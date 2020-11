"Culisele statului paralel": Spovedania lu Rizea continuă, cum au ajuns incompetenți în funcții de decizie

Anca Alexandrescu: În calitate de lideri politici, cei din organizațiile partidelor se lupta să obtină un scor bun ca sa-si puna oameni in anumite pozitii… Mai functioneaza si azi acest sistem? Pentru că noi am văzut nenumarate stiri în ultimii doi ani în acest sens, personaje politice care si-au pus în funcții rude, prieteni. S-au creat niste mini-centre de putere, finantate de lideri de la mai multe partide, care trag pentru un scor bun si doar cer la centru să li se puna oameni în niste pozitii sau domenii: Medical, Energie, Agricultura, samd.



Cristian Rizea: Perfect advevărat, adu-ti aminte, de exemplu, de Marian Oprișan, unul dintre vechii lideri ai PSD, care acum a pierdut alegerile. El isi pusese de fiecare data la Transporturi oameni, secretari de stat, oameni in Guvern la diverse autorități, la un moment dat unul dintre ei a fost la ANRP un domn Băieșu, nu stiu daca l-a schimbat acum PNL-ul, nu cred, pentru ca e un om al sistemului pus de Victor Ponta.



El executa toate ordinele de la Victor Ponta, lumea a crezut ca l-a pus Oprișan, că e finul lui, daca nu mă însel, e din Vrancea. M-am intalnit cu el (Băieșu - N.R.) pentru multe dosare pe care le avea in lucru, deoarece erau anumiti baieti din oras care aveau interese, omul e unul al Sistemului. Cred ca era o replica de-a lui Victor Ponta pentru ca nu l-a inghitit niciodata pe Oprisan. Dar Oprisam a avut destui oameni. vorbim de un caz. de ministrul "Grindă"

A.A.: Care, iată, se perpetueaza și e la toate partidele, nu e la unu singur, e o chestiune transpartinica.



C.R.: Asa este, e permanent, indiferent de partid, dar eu iți dau exemple de la PSD pentru că le cunosc foarte bine, am fost acolo si știu foarte bine cum stau lucrurile, chiar eu am fost subiectul unei negocieri.



Aș aminti de stenogramele din DNA – Gheorghe Bunea Stancu si Ion Nicolae (..) în care Stancu ii spune lui Ion Nicolae "uite, daca ia el Braila il sustinem pe Rizea să-l punem la Economie, pe Nicu (Bănicioiu) la Sănătate, pentru ca Bunea Stancu avea interese pe zona asta.



A.A: De ce voiau?

C.R.: Eu nici nu stiam asta, era o negociere intre ei intre Ion Nicolae, cel mai bogat roman, care era foarte interesat sa obtina gazul ieftin. Si trebuia sa fie un pret subventionat de stat. Cum putea asta decat prin niste oameni care sa decida acest lucru. Adica, un ministru al Economiei poate decide in acel moment ca este o prioritate sa acorde acelor combinate detinute de Nicolae un pret foarte bun pe gazul pe care-l ia de la Romgaz, de exemplu.

AA: Tu dai exemplul unei companii românești, insa a fost o perioadă când acești reprezentanți ai Statului Paralel au omorât, practic, capitalul romanesc, au inceput o prigoana asupra investitorilor romani in favoarea unor mari companii straine.

C.R.: Da, bun, asa este. (a fost o anumita politica, acesti oameni care erau foarte adânc pătrunsi in statul paralel, erau alte jocuri decat interesele României). Aveti chiar exemplul lui Ioan Nicolae, ca si el a fost condamnat pentru mita la PSD. (...) Nicolae, Bunea Stancu, care a suferit si el o condamnare tot pentru asta. (...) Bineinteles, Geoană, cand a venit la Înalta Curte, a fost audiat ca martor, a spus ca "eu nici nu-i cunosc pe astia". Vă dati seama că eu am povestit întâmplarea aia din 2008, cand m-a pus deputat intai la CT si ne am dus pe iahtul lui Ion Nicolae



Oamenii aștia au plătit..Ioan Nicoale...i s-a aratat si lui pisica, a stat si el câte un an – doi maxim, in niste conditii bune din cate inteleg eu – la Ploiesti.



Și acolo tot Hrebeneciuc a fost in spatele manevrei, ca el era foarte apropiat de Geoana si v-as mai aduce ceva (..) acolo mai era un personaj: prietenul meu, Nicolae Bănicioiu. Pe care Bunea Stancu voia sa-l sustina pentru MS, ceea ce a si reusit...în cazul meu nu.



.....



Va dau exemplul dl. Marian Oprisan, celebrul lider forte al PSD-ului in ultimii 20 de ani; cred ca cel mai important lider din provincie, dupa Liviu Dragnea. Oprisan si l-a impus pe Iulian Matache, la Ministerul Dezv Regionale, ministru, la Transportuir ministru – Iulian Matache, omul lui, prelungirea lui in buzunarul românilor.



Omul prin care se dadeau anumite lucrari de infrastructura mari, fie de la MDRAP - Min Dezv , fie de la Min. Transporturilor, firmelor pe care Oprisan le agrea. Acelea cotizau la el, iar Iulian Matache, sluga lui Oprisan, executa; practic, procesul verbal il facea de a castiga acea licitatie in favoarea firmei pe care o nominaliza Marian Oprisan.



E un lucru stiut! Procurorii DNA poate nu vor sa auda sau sa vada, dar ei pot verifica, cum firme de pe locul 2-3 erau declarate castigatoare.



A.A.:Dar cum este posibil? Ca s-a facut acea platforma SEAP, unde, theoretic toate licitatiile sunt transparente. Cum se mai pot ele maslui daca exista aceasta platforma?



C.R.: Si inca cum, Anca! …..

....

Inclusiv pe SEAP se fac aranjamentele si se stiu si li se spun anumitor baieti, care sunt favorizati de soarta, li se spun ce preturi sa dea si in ce timeing, adica atunci, inainte de data limita inaintea inchiderii ofertelor; asta va poate explica un haker. Un baiat destept in IT va poate explica cum se fac si cum se aranjeaza aceste oferte in ultimul moment, la secunda, dar trebuie să fii foarte abil, pentru asta trebuie să ai informatia din interiorul autoritatii contractante.



A.A.: Noi am avut stiri despre licitatii castigate intr-o secunda.

C.R.: Strategia e pe care o spun eu, dar un specialist in domeniu poate preciza pasii.