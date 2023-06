„Constanța e un județ atipic, dacă ne uităm pe rezultatele economice din ultimii ani, ne merge tot mai rău. O să vedeți tâmplarul că este primar într-o comună, o să vedeți oameni atipici, în diferite locuri. Cred că cel mai grav este situația în care tu, ca șef al unei instituții, folosești toate resursele și oamenii acesteia în interes personal. Politica nu există, în Constanța. PNL și PSD au fost partenere întotdeauna doar la interesele comune. Există un șef, nu vreau să spun, dar este angajat al statului român, care taie și spânzură. Frapant este că nu îi este frică de ceea ce face. Fac afaceri în Constanța de 30 de ani, iar în tot acest răstimp am constatat că oamenii nu au curaj să ridice capul. Mazăre a avut o etapă, iar apoi s-a continuat o altă etapă. Am avut deschidere în 2013 la un hotel, și i-am spus că ce exista aici i s-a datorat lui Mazăre, pentru că nu era nicio investiție făcută. Cred că interesele noastre nu au fost aceleași. Să nu credeți că nu am dat șpăgi, pentru că altă variantă era să stai în procese 3 ani. Dai șpagă pentru orice. Suntem o țară balcanică. Impozitul pe șpagă nu mergea. Important este să găsim soluții, că așa, despre ce se întâmplă aici putem vorbi două mii de ani. În ultimii ani încearcă să facă tot mai mult. Chițac are multe defecte, dar nu este mafiot. El m-a sunat doar o singură dată, să-mi mulțumească pentru că m-am retras din alegeri. M-a sunat cineva să mi spună să mă retrag din alegeri, iar eu am crezut că suntem în democrație. Nu există așa ceva, este o prostie, totul este relativ”, a declarat Mohammad Murad în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.