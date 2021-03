Fostul premier Radu Vasile, foștii miniștri Decebal Traian Remeş, Victor Babiuc și fostul șef al Fondului Proprietății de stat Radu Sârbu au fost vizați în dosarul deschis pentru posibile fapte de luare de mită. Doar Babiuc și Sârbu mai sunt în viață astăzi. În plus, ancheta care privește plata comisionului de peste 8 milioane de dolari pentru consultanță în privatizarea Romtelecom este închisă fără ca cineva să fie tras la răspundere.

În timp ce autoritățile judiciare s-au împiedicat în hârtii, în 2011, grecii de la OTE au vândut 40% din acțiuni nemților de la Deutsche Telekom. În următorii ani, compania germana ajunge să achiziționeze pachetul majoritar.

În timpul guvernării Boc, Valerian Vreme, ministrul Comunicațiilor, susține listarea la bursa a acțiunilor rămase în proprietatea statului. Vrea să încaseze 1 miliard de euro pentru cele 46% din acțiuni.

Procesul de privatizare este reluat însă în 2013 de noul ministru al Comunicațiilor, Dan Nica. Dar nu se întâmplă mare lucru. Se selectează pe sprânceană echipa de consultanți și cam atât.

În 2014, în plin proces de privatizare, un alt ministru al Comunicațiilor, Razvan Cotovelea, anunță că operatorul are datorii uriașe.

„La Romtelecom sunt datorii istorice care se ridică la sute de milioane de euro și care, potrivit contractului de privatizare și de management, trebuie să fie gestionate.”, afirma ministrul Comunicațiilor de la acea vreme, Răzvan Cotovelea. El este primul care declară că privatizarea Romtelecom nu a fost o idee foarte bună.

„La nivelul acelui an era singura posibilitate de a evita dezastrul economic al acestei companii. Îmi pare rău că nu a putut să aibă un management aşa de bun, în aşa fel încât să supravieţuiască şi astăzi să avem un competitor pe piaţa de telecom care să aparţină în majoritate statului român."

Si în 2015, Sorin Grindeanu, ministrul societății informaționale, are același discurs. Privatizarea bate pasul pe loc tot din pricina consultanților. In toți anii, Romtelecom si-a schimbat denumirea, dar atitudinea statului român a rămas aceeași. Valoarea inițială a companiei, de peste 2 miliarde de euro, se pierde pe drum. Cifra de afaceri crește din 1999 - până în 2005 și rămâne apoi constantă până în 2009, iar de atunci tot scade, ajungând la -20% in 2013. In primii 17 ani de după privatizare, statul român a încasat de la Romtelecom dividende de 385 de milioane de lei, adică puțin peste 100 de milioane de euro.