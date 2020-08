„Culisele puterii”. Miron Mitrea: Vom avea alegeri dacă rămânem sub 2.000 de infectați. Decizia politică va fi luată de președinte, premier, nu de Parlament

„Avem alegeri in 27 septembrie. (...) PNL are nevoie de alegeri. Este la guvernare. Ludovic Orban, un politician cu experienta, a muncit mult, a facut multe compromisuri, a avut un ghinion imens. Ajuns in fotoliul de prim-ministru, si nu cred ca a fost un prim-ministru rau. Si a venit această epidemie care l-a băgat în corzi. Nu a avut, nu are un un guvern de criza. Si-a facut un guvern politic și s-a trezit cu oameni total nepregatiti. Cu exceptia lui Marcel Boloș (ministrul Fondurilor Europene - n.red.), nu cred ca are un ministru pregatit de un razboi. Epidemia este un razboi, un razboi medical, social. Uitati-va ce se intampla in Israel. Se erodeaza continuu. Guvernarea erodeaza intotdeauna. (...)

Daca PNL își pierde Guvernul inainte de alegerile parlamentare, o bună parte din electoratul lui se va simti gata infrant si va sta acasa. (...) Dacă vrei la Putere trebuie să iei anumite decizii. Deciziile pe care le ai de obicei de luat sunt decizii care sigur fac rau unora si bine altora. (...) Ce e mai important - sa tinem seama de cati oameni se imbolnavesc pe zi sau sa conducem ca pe timpul lui Ceaușescu sau a lui Cezar în Roma?! Ce-i mai important? Sanatatea populației sau democrația, sănătatea societății? (...) Ei sunt cei care trebuie sa ia deciziile. Și cei din Opoziție. Nu-mi place acest tangou in care nimeni nu e vinovat, intotdeauna celalalt e vinovat. (...)

Decizia politica „vor fi sau nu vor fi alegeri” o va lua presedintele României și primul ministru. E la guvern, nu-i la Parlament. Sigur ca ar fi fost frumos ca Parlamentul sa vorbească aceeasi linmba cu puterea executiva, dar nu o sa-i vedem la masa, dându-și mâna și trăgând la căruță în aceeași direcție. (...)

Dacă ar fi sa fac o previziune, daca ramanem sub 2.000 de infectati pe zi, vom avea alegeri.

În politică, în momentul în care ai de luat o decizie, trebuie să o iei la timp și în cantitate suficientă. De exemplu în 2010, că se laudă Traian Băsescu că a rezolvat criza. A rezolvat-o prost. Pentru ca daca o rezolva in 2009, au fost toate semnalele, nu am luat nicio decizie, cand a venit tavalugul a luat masuri, proasta buna, dar a luat masuri. Așa și aici: Nu luăm decizia de a închide. (...) Închidem cluburile și trimitem decizia în teritoriu. O tâmpenie mai mare nu cred că se putea face. Guvernul a hotărât să nu aibă nicio răspundere. (...) Trimitem la primării și la consilii județene. Și o să avem acolo bătăi in strada, pentu ca intr-o localitate unde sunt trei restaurante (...) o sa se stranga 50-60 si il iau la bataie pe primar, deci Guvernul n-a facut nimic aici.

Ca sa poti manipula populatia, trebuie sa ii introduci frica de ceva si atunci va accepta sa ii limitezi libertățile. Nu cred că putem accepta să ni se taie libertatea de a alege. Că se amână, că se găsesc alte solutii... Le amânăm din primăvară. Să nu-mi spună nimeni că nu le puteau face în iunie, in iulie, când n-au fost valuri de epidemie. Acum vor fi obligați să le facă. (...)

Politicienii au un mod de gandire perfid. Partea care vrea alegeri - liberalii: nu vor spune niciodată public, sau presedintele, noi vrem alegeri, ca daca facem mult mai tarziu alegerile pierdem electoral, ne erodam. Trebuie alegeri, avem nevoie de democrație funcțională.

Partea care nu vrea alegeri - PMP, Pro România, USR, care nu vor alegeri, nu spun ca ne e frica sa le pierdem. (...) Vin si spun: sanatatea populatiei e mai importanta decat democratia. (...) Singurul partid care sta cumva intre ape si nu spune nimic e PSD , pentru că pentru PSD nu e rau sa fie acum alegeri, nu e rau sa fie alegeri mai târziu”, a conchis Miron Mitrea, în emisiunea „Culisele puterii”, de duminică seara, la Realitatea PLUS.