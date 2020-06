„Culisele puterii”. Miron Mitrea: Ludovic Orban, premiantul săptămânii. S-a dus și a băut o bere la terasă - un gest normal

„Premiantul săptămânii, sunt sigur că voi primi multe critici...: Ludovic Orban! Pentru faptul că a avut normalitate sa iasa, in momentul in care s-au deschis terasele, la o terasa, cu colegii să bea o bere. Mi s-a părut așa un fapt normal. S-a dus Ludovic normal, cu cativa colegi de partid si au baut o bere. Sigur, a fost fotografiat cu halba la gură. Nu poți să bei berea din halbă decât ducând halba la gură. Chiar daca esti prim-ministru duci berea la gură când bei în restaurant. Mi-a plăcut foarte mult normalitatea gestului”, a spus Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”.

„Ludovic Orban are și părți bune, și părți rele ca orice politician. L-am propus și este premiantul săptămânii pentru tot acest cumul. Pentru faptul că a ieșit si a zis ca am gresit (referindu-se la fotografia de la Guvern in care fumeaza si nu poarta masca - n.red.). Orice politician ar trebui să aibă puterea să fie uman și să zică am greșit când greșeșete. Nu să găsească motive... (...) A iesit omul si a zis am gresit, a liberalizat si a dat drumul la terase, s-a dus ca sa incurajeze probabil oamenii, s-a asezat la o terasa si a băut o bere. Mi-a plăcut, e premiant!”, a mai spus Miron Mitrea.

„Repetentul săptămânii este cel care a ținut conferință de presă, Nicușor Dan. Dacă liberalii o sa meraga cu el in continuare, inseamna ca nu mai inteleg politica deloc. A fost de o penibilitate incredibila. Ce cauti in Prelungirea Ghencea? Unde a fost domnul acesta penibil, după părerea mea, in timpul epidemiei? Nu l-am vazut spunand trebuie facut aia, trebuie facut cealalta, nu si-a luat o responsabilitate, nimic. Și la sfârșit iese să o critice pe Firea. Care a făcut și prostii, dar a făcut, dar a fost femeia prezentă acolo. Daca liberalii vin cu el, Gabi Firea e primarul Capitalei. (...) Domnule Orban, cautati-va un candidat. Nu vă place Rareș Bogdan ca va creeaza o problema in partid, inteleg. Căutați un candidat să nu vă fie rușine cu candidatul la București”, a concluzionat Miron Mitrea la „Culisele puterii”, de la Realitatea PLUS.