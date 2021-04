„Domnule Talpeș, pentru că ați amintit de Virgil Măgureanu, ce rol a avut Măgureanu după 1989?

Dacă ar fi să vorbesc deschis, eu cred că este un presonaj care a încercat să facă bine. E un personaj care a încercat să promoveze interesele României. Problema ține de mijloace, jocuri, posibilități, iar dacă îi condamni pe oamenii ăia care s-au băgat în vâltoare. Trebuie să știi, suntem o mlaștină nesfârșită, ne batem între noi, cine e vinovat, noi eram puși pe drumul greșit. Vă rog, credeți-mă!

Suntem izolați

Din 89, categoric suntem izolați. Și dinainte. Că ceaușescu nu a vrut să înțeleagă. El vorbea la congres. Unii vorbesc că România ar putea să dezvolte capitalismul.

Deci eram izolați și, spuneți dvs, foarte târziu am reușit să spargem această izolare.

Da, sigur că da. Nu mai era interesul.

Astăzi mai suntem izolați? 21.59

Da.

Pentru că sunt foarte mulți care spun că în continuare România este izolată.

Da, sigur că în continuare suntem izolați. Nu numai că suntem izolați, suntem supuși unor presiuni incredibile. Eu aveam, și am și acum, prieteni care încercau ceva. Noi încercăm să facem cum putem să spargem carapacea. Ea este găurită peste tot.. până la urmă vor rămâne doar cu coaja oului. Doamnă, nu pot să nu amintesc asta, la 30 de ani, noi suntem coaja oului. Noi nu mai suntem România, să vă fie clar asta. Spuneți-mi dvs, în ce este România.

Vreți să spuneți că nu mai avem nimic al nostru?

Românii nu au fost vreodată bogați ca în comunism

Păi ce mai avem, doamnă? Vreau să vă spun un lucru și chiar dacă unii se vor supăra, românii nu au fost niciodată atât de bogați ca pe vremea comunismului.

Vă referiți la țară, nu la oameni, pentru că românii au dus-o foarte greu atunci.

În ce sens au dus-o greu? Cu cine comparați?

Dvs. vă referiți la faptul că toți aveau o casă, un serviciu.

Atâta se putea, doamnă!

Exact, dar nu putem să comparăm.. erau multe alte neajunsuri.

Eu și dvs o ducem bine 23.49

Da! Poate și copiii ăștia.. dar eu vă spun că sunt mulți care .. eu știu că… localitatea mea, erau 4 mii de locuri de muncă în 1989, la ora acgtuală mai sunt 50…s-a terminat. fabrica s-a închis.. exploatarea lemnului. Iar ei știți ce fac? Cei mai mulți merg în germania să culeagă planta.. o lună jumătate.. vin de acolo cu 3 mii de euro și trăiesc..ăsta e proiect de țară? Vorbesc de proiect de țară!

Păi ne-au făcut alții proiect de țară

Tragedia din Sănătate

Asta e altceva.. noi suntem în formula pregătitului la ora actuală vorbesc despre tragedia din sănătate. Nici nu știu de ce e tragedie, poate din cauza calității oamenilor, dar mai multe mijloace nu putem să dăm, deci ăsta e nivelul.

E vorba de bani foarte mulți, domnule Talpeș. Un buget uriaș. În aceste zile se vorbește despre bugetul de la Casa de Asigurări de Sănătate de 10 miliarde de euro.

Dcă e aceasta.. aici este.. atunci ea trebuie cu adevărat lucrată.

Cine?

Uite, singurii care ați mai rămas sunteți voi, ăștia din media.

Serviciile nu ar trebui să ajute statul român în acest demers?

Ba da, cum să nu! Dar serviciile, uite, te rog, crede-mă, că eu dacă aș fi fost, așa fi propus președintelui si CSAT-ului. Pentru că deja se vorbește despre banii de la Casa de Asigurări.. și haideți să luăm niște măsuri foarte serioase și veți vedea că posturile TV vor ataca această chestiune că se implică serviciile.

Întrebarea mea este, și acum merg la o chestiune mai veche, care vine din trecut, pornind de la ICE Dunărea, de această practică a firmelor securității.

Doamnă, nu avea cum să fie altfel, în orice stat socialist, peste tot în lume.

Am înțeles, voiam să spun altceva, practica a fost continuată după 89, dar, de data aceasta, banii nu mai mergeau în vistieria statului, banii merg în buzunarele unor șmecheri.

Aici este problema,

S-a interzis serviciilor secrete să mai aibă firme, la un moment dat, știu dvs ați interzis… însă Adrian Năstase a dat din nou posibilitatea serviciilor secrete să facă firme.

Vă rog, credeți-mă, că în niciun caz.. de ce? Pentru că toată lumea făcea așa.

Toată lumea, care toată lumea?

Toate statele. Di odată ce alte state fac, tu nu poți să faci altfel.. pentru că oamenii care lucrează în lumea asta ajung în poziții mari în materie de strategie a jocurilor.

Care este procentul cu oameni de afaceri din România care controlează și au afaceri cu statul sunt ofițeri acoperiți?

Nu mai știu, habar nu am.

Dar sunt?

Nu m-a mai intersat.

Să știți că un om care .. ca mine, nu a avut legături cu lumea aceea deloc, până când a fost pus, în poziția de a conduce.. eu pot să spun în fața responsabiliolor.. prima măsură pe care am pus-o: nimeni nu avea acces la arhivă specială fără cerere specială… nici șeful!

Ce presupunea accesul la arhiva specială? Ce informații puteai să afli de aoclo?

Păi toți lucrătorii din România și toată chestia era în piața publică.

Traian Băsescu a avut acces?

Nu știu ce a făcut el ca președinte, eu vă spun că Ion Iliescu nu a avut.

Vă întreb de ce, pentru că Traian Băsescu a sugerat că Victor Ponta era ofițer acoperit al SIE.

Asta putea să audă chiar de pe stradă.

Dar e adevărat?

Dar mă întrebați pe mine? Când ați auzit dvs că eu am spus despre cineva? Eu consider că e un non sens și vă zic de ce.. Pentru că domnul Ponta este în activitate.

În activitate politică sau activitate de informații?

NU știu… dar eu vă spun că e în activitate.

Am înțeles. Domnul Geoană? A avut celebra afirmație, „nici noi nu mai știm câți suntem”!

Asta e altceva

E altă categorie?

Asta e altceva. Se mai pune problema, mai știm câți suntem și ai cui! Dacă o să completați așa, atunci vă duceți după răspunsuri în România.

Am înțeles, deci nu e neapărat SIE, poate să fie alt serviciu.

Și ai cui? Aceasta este întrebarea care trebuie să completeze!

Nu vedeți, pe mine m-au făcut acolo, în față la dvs că sunt trădător că am dat acea listă. Cum, domnule, eu sunt trădător, EI NU SUNT TRĂDĂTORI? Că riscau blocarea intereselor României, păi eu sunt convins că ei deja îi informaseră pe americani, pentru că americanii, în decembrie, și nu numai ei, au spus că aceia care sunt pe teritoriile estice sunt așteptați să vină să-și comunice pozițiile și se rezolve lucrurile. Vreau să vă spun că tot americanii au trimis unul dintre ofițerii respectivi în Romania să verifice. A venit un personaj profesionist, la Ploiești, l-a agățat pe șeful SIE și a făcut o nouă misiune privind SUA. Noi, eu și Iliescu, am spus că nu vom mai face cercetări informative și că ne vom adresa ca două țări care sunt în colaborare, dacă avem nevoie de ceva sau... Ori, deodată, ni se făcea demonstația la București că, dimpotrivă, România continuă. Omul care atunci s-a invitat la mine era ambasadorul Americii la București.

Cine era atunci ambasador?

Era Davis, care a fost un om extraordinar și pe care îl convinsesem că noi trebuie să facem asta. Și mi-a zis: domnule Talpeș, să fim serioși, uite a venit.. și mi-a zis si cine, la dvs la Ploiești, au făcut înțelegerea. Davis fusese om de servicii americane.. fusese organizatorul întregii desfășurări de la Varsovia, deci și al revoltei poloneze. Deci era un profesionist.. eu când am văzut că va veni în România, era un semnal… trebuia să fii serios… știți cum e privit acest atac la adresa lui Talpeș? Pe cuvânt, aia vor altceva, ăia nu vor o colaborare cinstită și corectă.. eu nu am făcut nimic altceva.. mai sunt niște colegi ai persoanelor pe care le-ați amintit dvs care spun: ce, spionii americani îi știe cineva? Ni i-a dat cineva? Domnule, te apucă nebunia. .. din al Doilea Război Mondial pornind, cine a dat? Nemții au cerut vreodată spionii americani? Deși americanii au luat toate dosarele Germaniei. Rușilor li s-a cerut vreodată cine erau? Sunt învingători și țări care își caută o cale. Noi ne-am căutat acea cale, într-o fabuloasă rearanjare a umanității… doamnă, la 30 de ani suntem mult mai slăbiți decât eram în 89.

Asta este o chestiune îngrozitoare și speram să nu-mi spuneți lucrul ăsta.

Dar nu numai că se vede, acesta există. Noi nu mai avem mijloacele nostare, cu ce reacționăm noi? Ce medicamente? Că e pandemie acum și vorbesc și eu…

Totul se produce afară, absolut tot!

NU că se produce afară.. e la dispoziția. Noi suntem o geografie în cadrul Europei, dar nu suntem nicio geografie reală în cadrul Europei, pentru că fiecare geografie își are programul ei de dezvoltare.

La noi nu există

Păi nu există

Domnule Talpeș, vreau să vă întreb, pentru că am discutat despre economie, despre oameni de afaceri, leg cu serviciile, în 2004, dvs ați semnat un raport legat de Petromidia și Dinu Patriciu, iar el v-a acuzat ulterior că cercetările...

...că am furat Petromidia..

...nu știu dacă ați furat Petromidia , dar e un moment important. Acum, uitându-vă înapoi, mai credeți că atunci a fost ceva în neregulă? Pentru că a existat momentul cu turcii care au plecat de la momentul privatizării Petromidia.

Doamnă, ăla a fost un jaf total! Petromidia este astăzi cel mamare contributor, dar nu din cauza lui Patriciu, Tăriceanu

si alții.. Patriciu a fost lejer. Și mie mi-au oferit milioane ca să închid dosarul.

Cine?

Dinu Patriciu!

V-ați întâlnit ?

Nu vă spun cifra.

50 de milioane de dolari ca să închideți un dosar

Nu ca să-l închid, nu puteam să nu-l dau mai departe.. ceilalți tot spuneau că se închide. Atunci i-am trimis domnului Iliescu.. am spus că-mi dau demisia. Iliescu a dat dosarul la mai multe ministere pentru cercetare și măsuri..

Erați consilier prezidențial..

Eram șeful care coordona serviciile și Armata

V-au informat serviciile

Parțial, au vorbit din mai multe jocuri. A fost răzbunare politică

Nu Băsescu așa susținea, că era un război. El a zis că Talpeș mi-a facut, mi-a dres. Ei au avut altceva. Cu mine nu a avut vreunul vreum aranjament”.