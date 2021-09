„Nu o să ajungem exact unde am fost când am avut închisă de la circulație și de la acces în tot felul de instituții și activitate economică, categoric nu o să ajungem înapoi în acea situație. Unele situații de restricționare pot avea loc. Ele de fapt sunt cunoscute pentru că aceste trepte, 3 la mie, 6 la mie, inclusiv accesul fizic al elevilor la școli, ele sunt cunoscute, adică de data aceasta, față de alte perioade, societatea și noi toți putem să știm, dacă o localitate ajunge peste o anumită rată de infectare, se iau aceste măsuri. A fost o perioadă a pandemiei – sigur, eu nu critic pe nimeni, a fost sub presiunea momentului ș.a.m.d. – când aceste măsuri s-au luat atunci, adică s-a ajuns la o anumită situație, s-a luat o măsură de restricționare. Totuși, acum există o anumită predictibilitate, în sensul în care și la școli, și la celelalte tipuri de activități se știu pragurile de infectare de la care se aplică anumite măsuri”, a declarat Cseke Attila, miercuri seara, la un post TV.

Ministrul interimar al Sănătății spune că actuala formulă de introducere a restricțiilor este și o metodă de responsabilizare a cetățenilor: „Este, dacă vreți, și o responsabilizare, și o conștientizare a tuturor că dacă ajungem acolo vom avea această măsură, dar asta în niciun caz nu înseamnă că o să ne întoarcem la situația în care totul a fost închis, sau marea majoritate a activităților au fost închise”.