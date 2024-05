În SUA, grătaragiii amatori de experiențe culinare inedite gătesc crocodil la grătar și se laudă cu pozele pe rețelele de socializare. Un utilizator al rețelei X (fostul Twitter) a stârnit controverse după ce și-a împărtășit opțiunea de grătar mai puțin obișnuită.

Utilizatoarea X Taylor Poindexter (@engineering_bae) a postat mai multe imagini cu un aligator întreg pe care se pregătea să-l facă la grătar. Reptila era învelită cu o crustă pregătită special pentru a o face mai apetisantă.

„Viața unei femei de la țară. Verișorii sunt pe cale să-l arunce pe băiatul ăsta rău pe grătar”, a scris ea în descrierea imaginilor.

Imaginile au ajuns virale adunând 3,2 milioane de vizualizări în doar trei zile de la postare.

Life of a country woman. Cousins are about to throw this bad boy on the grill 😂🔥 pic.twitter.com/N1BeLWxG2B