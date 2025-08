”Un moment care îți aduce aminte de trecut. Nu pot să mă dezic de ce am cunoscut, nu pot să nu spun că l-am cunoscut chiar înainte de 89, cursul și cariera politică. Am fost în cadrul PDSR-ului de la începuturi.

Dacă astăzi avem cu toții fericirea să trăim așa cu bune cu rele, în România, pot să zic că se datoriează și i se datorează pentru că pluripartidismul există, libera exprimare există, primii pași cărte Europa s-au făcut în mandatul lui, iar siguranța României, intrarea în NATO i se datorează, sub mandatul lui.

Restul, nu ne mai interesează! Am simțit-o, am făcut-o din suflet, nu am venit pe regie.

Din 1990, nu a existat ca de fiecare dată, cel puțin cu o săptămână înainte de ziua mea de naștere, să nu îmi trimită o felicitare. Că a fost președinte, că nu a fost președinte, mi-a spus: La mulți ani! Și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Cristian Popescu Piedone, chiar în fața casei unde a locuit Ion Iliescu.