"Sunt măsuri binevenite. Incidența e în continuă scădere. În spital am făcut un întreg corp non-Covid, vorbim despre pneumologie. În AȚI cazurile sunt la jumătate (...). Vaccinarea duce la niște măsuri bine-venite, așteptate, pe care toți le așteptăm. E bine că lume vede luminița de la capătul tunelului. Pierderile de vieți omenești le regretăm toți și am făcut tot ce am putut pentru a fi reduse", a afirmat Cristian Oancea.

Potrivit medicului, pandemia nu s-a încheiat. "Vor mai există replici, valuri, dar nu la fel de puternice", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara.

Întrebat când ne-am putea confrunta cu un al patrulea val al pandemiei de coronavirus, medicul a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în toamnă: "Va fi o replică, nu cum au fost valurile 2 și 3. De asta mergem pe responsabilitatea oamenilor. E important să continuăm vaccinarea. Este nevoie de o campanie baza pe informare".