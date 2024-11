Cristi Munteanu a fost implicat într-un accident rutier teribil următoarea zi după Oțelul Galați – CFR Cluj, scor 0-1. Conform presei, Dorinel Munteanu a dat detalii de ultimă oră despre oficialul de la malul Dunării.

„Știu, am primit imediat informația. Nu am vorbit cu Cristi, a vorbit soția cu el. Mi-am luat câteva zile libere, au venit copii mei din Olanda, nu i-am văzut de un an de zile. El e în regulă, nu este nicio problemă”, a declarat Dorinel Munteanu.

Cristi Munteanu a fost implicat într-un accident. Președintele celor de la Oțelul Galați a avut unui accident la nici 24 de ore după ce echipa sa a pierdut meciul restant cu CFR Cluj, scor 0-1.

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei, a vorbit despre starea şefului său şi a precizat că acesta nu a fost rănit, dar a resimțit șocul sperieturii prin care a trecut.