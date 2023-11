Cristi Borcea a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, fiind nevoit să ia 30 de pastile zilnic. Omul de afaceri suferă de insomnie cronică, dar și probleme cardiace care s-au agravat după ce a fost arestat.

„Iau in jur de 30. Pentru inimă, pentru operație de cord, suplimente, magneziu. Pentru somn iau 2-3-4. Mi s-a spus că am insomnie acută și în pușcărie am urmat tratamentul. Nu ai de ce faci. nu mai puteam sa dorm apoi. S-a agravat odată cu închisoarea” a spus Cristi Borcea, în cadrul unui podcast pe YouTube.

Atent la fizicul lui, Cristi Borcea a povestit cum s-a îngrijit în închisoare. Acesta susține că apela la ajutorul medicului estetician atunci când avea permisie.

Legăturile Generalului Coldea cu mafioții clanului Caran - Cozmin Gușă, dezvăluiri

„Aveam acolo deținuți care făceau cursuri ma tundeau tot timpul. Aveam detinuti care ma pensau cu ața, mă pensau. În momentul în care veneam în permisie, atunci îmi puneam acid, când veneam în permisie de două zile, trei zile, cinci zile”, a mai spus Borcea.

Afacerist de succes, fostul acționar de la Dinamo a vorbit deschis despre averea uriașă pe care o are. Aceasta a declarat că toate bunurile sale sunt trecute pe numele mamei, iar o parte dintre ele le aparțin băieților săi, Patrick și Angelo.

„Dacă nu e mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. Eu am pe numele mamei. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco”, a mai spus Cristi Borcea.

Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu un buletin real, în direcția Ungaria - Al cui era actul de identitate