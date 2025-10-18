Procurorul șef al Secției judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a declarat, sâmbătă seară, că teribila crimă a avut loc pe fondul consumului de alcool.

"Se confirmă săvârşirea unui omor de către un inculpat în vârstă de 54 de ani asupra mamei sale, în vârstă de 74 de ani, cu care locuia, pe fondul consumului de alcool. A fost reţinut şi propus spre arestare astăzi (sâmbătă - n.r.). A fost şi arestat pe 30 de zile", a spus procurorul Dan Octavian Simion.