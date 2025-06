Preluarea mandatului de ministru al apărării naționale are loc într-un moment istoric decisiv. România nu mai are luxul de a reacționa pasiv la amenințări externe sau de a perpetua formulele birocratice ale trecutului. Lumea se transformă, amenințările se diversifică, iar războiul devine un fenomen hibrid, digitalizat și total. România are datoria și oportunitatea de a se transforma într-un furnizor activ de securitate pe flancul estic al NATO, printr-o armată modernă, condusă profesionist, susținută de industrie și respectată de societate.