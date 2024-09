Cornel Varvara, milionarul de Dorobanți care ar avea legături cu Vladimir Putin, om cheie în dosarul generalilor, a ajuns, miercuri, la DNA. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Varvara ar fi apelat la serviciile de consultanță oferite de Florian Coldea. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, consultantul politic Cozmin Gușă a declarat că Varvara, omul nemților, așteaptă o delegație din partea serviciului secret german care să-i negocieze cu SRI libertatea. "A realizat diverse lucrari pe banii guvernului german in timpul Angelei Merkel si de acolo a avut si legaturi cu Moscova si cu Albania", spune Gușă.