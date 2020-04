Crește infracționalitatea? Bogdan Despescu: ”În țară au venit și cetățeni cu preocupări altele decât cele legale”

„Cu siguranță avem în atenție această situație. Evaluările noastre arată că situația infracțională, situțaia operativă e ținută sub control, dar nu ne mulțumește, fapt pentru care la nivelul fiecărui județ s-a dispus un set de măsuri astfel încât, prin acțiuni preventiv-combative, să limităm la maximum, să ținem sub control tot ce înseamnă infraționalitate. Mai e și situația comparativă cu anul trecut, dar n-aș vrea să intru în aceste cifre, pentru că, la acest moment, situația e sub scădere. Noi suntem atenți întrucât în țară au revenit foarte mulți cetățeni, spunem noi unii dintre ei cu preocupări altele decât cele legale. Avem în vedere toată gama de activități polițienești. Acestea s-au stabilit în fiecare județ, în funcție de specific, de preocupările acestora, de evidențelor care sunt ținute la nivelul inspectoratelor județene de poliție”, a declarat Bogdan Despescu, la un post TV.

Secretarul de stat a mai susținut că acum nu mai există probleme la punctele de trecere a frontierei din vest, zone prin care mulți români intrau în țară pe jos, fără a fi controlați de autorități și fără ca mai apoi să fie cunoscut traseul lor. Acum, a precizat Despescu, toți oamenii care intră în țară sunt verificați de polițiști și de medici.

„Începând de la 1 aprilie, în zona de vest a României, în toate punctele de trecere a frontierei, a fost prezent chestorul general Ioan Buda, care a verificat fiecare punct de trecere a frontierei, urmare a unui ordin emis de ministrul Marcel Vela. S-a stabilit cu claritate un mod de lucru, care să nu permită deloc trecerea pe jos din punctele de trecere a frontierei către localitățile de interior. Când cetățenii se prezintă în punctele de trecere a frontierei, sunt supuși controlului de frontieră. Cei care vin din zone roșii și zone galbene sunt trecuți în linia a doua, unde sunt verificați de către medicii DSP sau medicii din cadrul Ministerului Apărării. Rămân în punctul de trecere a frontierei, dacă vin pe jos, până se organizează transportul cu mijloace de transport. Procedura, care a început la finele lunii februarie, se aplică pentru introducerea în izolare sau carantină”, a mai declarat acesta.

Bogdan Despescu a mai precizat că, zilnic, forțele de ordine fac peste 90.000 de verificări pentru a stabili dacă măsurile de carantinare sau izolare la domiciliu sunt respectate: „Nu toți au respectat, sunt mii de sancțiuni și avem întocmite dosare penale”.