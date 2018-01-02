Cozmin Guşă: Pe teritoriul Republicii Moldova vorbim despre un conflict îngheţat

Publicat 2 ian. 2018, 21:18 Actualizat 3 ian. 2018, 08:51

"Este un început de an furtunos din punct de vedere geopolitic. Pe teritoriul Republicii Moldova vorbim despre un conflict îngheţat", a spus Cozmin Guşă, marţi seară, la Realitatea TV, după ce Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis suspendarea temporară a preşedintelui Igor Dodon, în urma sesizării depusă de deputaţi ai Partidului Democrat, după ce şeful ţării a respins pentru a doua oară candidaturile la funcţiile de miniştri.

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