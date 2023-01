„O să îi răspund lui Adrian Năstase imediat, pentru că știu de ce se comportă așa. Însă, două puncte, înainte de Adrian Năstase, nu durează mult, pentru că văd că sunteți mulți acolo. Am ascultat prima parte, a discuției și, în calitatea mea de telespectator, Anca, și eu cred că ar fi bine să ne concentrăm, dacă tot a dat Dumnezeu, și a apărut acest contract, dacă tot mai este o mână de oameni care mai luptă pentru suveranitate. Cei care au acest noroc să se poată exprima, mă refer și la cei din studio și la cei din emisiunea Alexandrei și din alte emisiuni, ar trebui să fie destul de responsabili și să ce concentreze la acest subiect, pentru că, repret, în calitatea mea de om care luptă de 19 ani cu OMV, nu credeam să se mai ivească oportunitatea aducerii în discuție a OMV, privatizarea. Credeam că se îngropase tot. Și m-am luptat și din calitate de om politic, de președinte de partid, de patron de presă, din toate pozițiile. Punctul 1 este despre cine a fost OMV și cine este OMV astăzi. Punctul 2 este despre lupta SRI-SIE din anul 2004 și cine sunt acești oameni și care ar putea să fie încadrarea celor, care la nivel politic, au decis această privatizare. Iar după aia răspund la întrebări.

„OMV era un trimuvirat al serviciilor secrete din Austria, Germania și Rusia”

OMV, în anul 2004, era cam de notorietate, că este un triumvirat al unor acoperiți din serviciile secrete rusești, austriece și germane, cu binecuvântarea tuturor și, bineînțeles, cu o semnificativă parte a statului austriac acolo, și în rest, niște fonduri de investiții în spatele cărora, sau pe față, din când în când, erau nemții și rușii. Dar era o companie mică. Pe spatele României și în urma acestei privatizări, OMV a ajuns una dintre cele mai semnificative companii energetice din plan european, în mod sigur în plan central est Europa, asta cu siguranță, are un soi de grup parlamentar în Parlamentul European, cum are orice corporație care se respectă, și același OMV pune miniștrii, prim-miniștii și, atenție, că nu doar în România, ci și în Austria. OMV are seemenea forță în Austria, și atunci o să vă puteți explica mult mai multe legate de Schengen, încât atunci când are o recomandare foarte bună și plătește prețul potrivit, omul lor, cum a fost cancelarul Kurz, care a fost și al lui Soros și al Formului Economic Mondial, toți și l-au asumat, pe ăla tânăr, fără facultate, care după aia plecat fiindcă a furat, în urmă cu vreo 3-4 ani, s-a văzut și cu Iohannis la Cotroceni, era omul lor. Și mai sunt mulți alții. Deci, OMV mai nimic, acum 20 de ani, dar cu acest triumvirat austriaco-germano-rus, parcă vorbim de începutul celui de al Doilea Război Mondial, până să se certe Hitler cu Stalin, închid paranteza, ei, azi vorbim de o companie care îi dictează Austria, iar în România este asemeni unei caracatițe care are de toate. Dictează în mass-media, dictează în politică, cum v-am spus aseară, sau se impune și la nivelul serviciilor secrete.

„Florian Coldea a fost 10 ani reprezentantul SRI în relația cu OMV Petrom”

A unora dintre ele. Iar Florian Coldea, despre care vorbeam, a fost timp de mulți ani, poate 10, reprezentantul SRI în relația cu Petrom. Asta v-ar putea face să credeți că SRI ar fi avut roluri la OMV Petrom. Ăsta este punctul 2. N-a avut! SRI, implicat în negocieri de tip euro atlantic prin Radu Timofte în anul 2004, am și participat la vreo 2, în calitatea mea de, să zicem așa, om de încredere al americanilor în acea perioadă, cred că începutul anului 2003. Maior era pe armată, a participat și el la două dintre ele. Pe servicii secrete era, sigur, Radu Timofte, Ioan Talpeș poate să confirme lucrurile astea. Ei bine, SRI, prin raportul pe care l-a prezentat, a dorit să blocheze privatizarea Petrom către acești ciudați de la OMV. Chiar așa erau, niște ciudați, pe lângă companiile alea pe care le-ați înșirat voi în prima parte a discuției. N-a reușit! Atunci stau și mă întreb, retoric cumva, pentru că tot se pune problema de ce nu face SRI nimic. A făcut! Nu sunt eu cel care să le ia apărarea, că m-am bătut cu SRI-ul lui Coldea și Maior timp de 10 ani. Dar a făcut! Asta face, un serviciu de informații. Iar cei care primesc informațiile, decidenții, în funcție de rangul lor, primesc mai multe sau mai puține, de la președintele României în jos, ăia sunt datori să acționeze. Orice președinte, prim-ministru, ministru de resort, parlamentari chiar, de resort, poate să se autosesizeze, dacă primește această permisiune.

Unde a greșit SRI?

Unde a greșit SRI? E limpede! Că, după aceea, din anul 2005 încolo, sub Băsescu, în loc să ia acele rapoarte, să le administreze, să facă dosare miniștrilor din perioada Năstase care nu au ținut cont de raportul SRI, să-i ducă puțin, așa cum trebuie, ba chiar mai pe ascuns, la niște audieri. Păi cum să mai facă chestia asta dacă Florian Coldea, care devenise deja omul Petrom-OMV, era cu fundul pe dosare și timp de aproape 10 ani, Băsescu s-a jucat cu cei de la OMV cu celebra Comisie de anchetă a OMV, care a fost închisă când, conform lui promisiunii lui Băsescu, bineânțele, când, în 2014, înaintea plecării lui din funcție. Asta arată un modus operandi. Ca să vorbesc și despre SIE, eu nu vreau să reamintesc neapărat bănuielile legate de Năstase și SIE, înainte de 1989, dar, la nivel OMV, trei persoane din conducere, unele certificate, cum este fosta directoare generală Mariana Gheorghe, sau altul, cum este Adrian Băicuș, fost șef la OMV Petrom, care a fost recrutat înainte de 1989, știe Marius Ghilezan acest subiect. Sau un fost ministru al Energiei, o tânără speranță, care și astăzi este în Consiliul de Supraveghere al OMV de 10 ani de zile, fos șef al organizației de tinere a lui Băsescu, pe numele său Răzvan Niculescu. Nu știu cum se face că, toți ăștia de la OMV care au avut rol să apere statul român sunt bănuiți că bănuiți că sunt cooptați de SIE. Iar acest serviciu secret nereformat niciodată, unde aveam cei mai mulți oameni recurtați de către ruși, înainte de 1989, pentru că erau spionii României, și până când să-i livreze Pacepa americanilor, a fost o garnitură, iar după aia a urmat o altă garnitură, după 1978, și cine să îi controleze? Tot sovieticii!

„Acum asistăm la un război al rezerviștilor din SRI și SIE cu SRI”

Cred că acum asistăm la un război al rezerviștilor din SRI și SIE cu SRI. Nu cred că SIE, la ora actuală, mai are forță să genereze un război intern, dar împreună, rezerviștii de la SIE cu cei de la SRI sunt într-un echipaj comun, care are legătură și cu Bulgaria și cu Petrom OMV. Doamna Viorica Dăncilă, care s-a purtat atât de bine cu Petrom OMV, face parte tot din echipajul DIE, ăla vechi, și se știe bine acest lucru. Iar speculațiile care se făceau în legătură cu soțul ei, care lucra la OMV Petrom, sigur că erau răutăcioase, și tu, Anca, ai apărat-o de nu știu câte ori. Să zicem că mă refer și la Ică Voinea, care îi stătea alături doamnei Dăncilă și altor oameni din Banca Națională. Dar, revin. Inclusiv la nivel de prim-miniștri OMV s-a impus, iar ăsta e și motivul pentru care mi-au scris câțiva oameni de afaceri importanți care se uită la emisiunea voastră, redevențele, măcar, trebuiau modificate de statul român. Parca s-au înțeles ăștia trei, mi-au scris toți la fel, din calitatea lor de oameni de afaceri, care s-ar chinui să mărească veniturile la stat. Deci, asta e povestea. Noi vorbim de o asemenea caracatiță. Iar acum, ca să ajung la Năstase, domnule, dacă nu e în stare decât de o asemenea mascaradă, înseamnă că acest om ne-a păcălit pe toți. Cu aceste dovezi în față, obsedat fiind să te asigure Anca că s-a uitat la toate emisiunile tale, de la cap la coadă, îl cunosc bine, la fel de bine cum îl cunoști și tu, dar poate altfel. E, dacă el de atât este în stare, să ne spună această aberație, când toată lumea îl acuză de trădare, când eu am demonstrat minciuna obligativității privatizării Petrom către OMV ca și condiție de aderare la UE, mi-a spus-o după aceea Vasile Pușcaș, pe care îl cunosc foarte bine, la câțiva ani distanță mi-a spus că nu a fost vorba de așa ceva. Asta o fi fost pentru ei.

„Marele profesor de drept Năstase nu a știu să citească un contract. Asta e o aberație!”

Deci, dacă Năstase vine cu așa ceva, înseamnă că Năstase nu mai trebuie ascultat. El nici nu este foarte curajos, probabil că îi este și o frică teribilă, pentru că se gândește că încadrările care i s-ar putea face mai nou se schimbă. Pentru că dacă vorbim de trădare de țară în exprimare liberă sau de subminarea economiei naționale, cum am repetat de nu știu câte ori, ei bine, atunci încadrările s-ar putea modifica și nu mai putem vorbi de prescripție. Iar lui Năstase îi este frică. Mascarada de azi a lui Năstase evocă și mascarada tragică a privatizării Petrom, pentru că a fost un moment tragic, un soi de mascaradă. A luat, nu a luat comision, dar și-a bătut joc profesorul de drept internațional, care îmi spune că nu a știut să citească un contract de drept comercial internațional și s-a lăsat păcălit, sau mai rău, că nu a citit și l-a pus pe ăla de la SIE, directorul de la oficiu să semneze, iar el zâmbea viclean în spate, numărând nu știu ce sau spunându-ne că să-i numărăm nu știu ce, marele profesor de drept nu a știu să citească un contract. Asta e o aberație. Deci, mascarada a fost tragică pentru români. Din fericire, pentru el și familia lui, cealaltă mascaradă, a sinuciderii, nu i-a ieșit și trăiește în continuare. Poate că așa l-a pedepsit Dumnezeu să trăiască în continuare ca să vadă ce a girat, lăcomia și stupiditatea lui, unde ne-au adus, că oamenii sunt foarte revoltați. Oamenii vrobesc în grupuri despre această mârșăvie – privatizarea Petrom, pentru că își dau seama cât s-a pierdut și dacă am ajuns amărâți și o să ajungem și mai amărâți, este pentru că ne-am vândut pe nimic, pe comisioanele unor politicieni această independență și securitate energetică pe care o aveam până câdn să apară acest actor austriac”, a declarat Cozmin Gușă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.