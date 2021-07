"Un lucru care poate fi eliminat printr-o procedură aşa cum am propus - de corectare digitalizată a lucrărilor pentru examenele naţionale începând cu evaluarea la clasa a II-a, a IV- a, a VI-a şi clasa a VIII-a de anul viitor şi începând cu o evaluare într-un proces-pilot pentru Bacalaureat tot de anul viitor. În acest fel, se elimină subiectivismul uman. În acest fel, putem avea rezultate mult mai concludente nu doar la nivel de notă globală per disciplină, ci la nivel notă pe fiecare subiect, în aşa fel încât putem pregăti introducerea unui Bacalaureat bazat pe evaluarea competenţelor şi nu a cunoştinţelor. (...) Singura măsură eficientă este aceea a corectării informatizate în care evaluatorul unu să nu poată avea contact, să nu se cunoască cu evaluatorul doi, în care softul să nu îţi permită aceste abateri", a afirmat, astăzi, Cîmpeanu, într-o conferință de presă, relatează Agerpres.



El a declarat că în peste 40 de licee niciun candidat nu a promovat examenul de Bacalaureat, urmând să se facă o analiză şi să se trimită Corpul de control al ministrului sau chiar ministrul sau secretarul de stat pentru a vedea care au fost motivele care au dus la această situație.

Ministrul nu aprecizat ce măsuri se impun în astfel de cazuri: "Acolo cauzele sunt extrem de grave, când rata de promovare este zero. Vor fi măsuri din cele mai clare. (...) Cred că vom trimite Corpul de control al ministrului, dacă nu cumva se va merge la nivel de ministru sau dintre colegii secretar de stat în fiecare din aceste şcoli în care promovarea a fost zero pentru a identifica corect şi în profunzime cauzele care au condus la acest lucru".



Potrivit lui Cîmpeanu, la Evaluarea naţională au fost situaţii cu diferenţe "inadmisibil de mari" între prima şi a doua corectură.



"Pot să vă spun că, din cele 52.874 de note schimbate, aproape 6.000, mai exact 5.950 de note, au diferenţe mai mari de un punct. Avem situaţii şi cu peste trei puncte diferenţe. Subiectivism la toate disciplinele. (...) Baremul este foarte corect. Aceste rezultate sunt mai bune decât în anii precedenţi pentru că subiectele au fost corect formulate, baremurile au fost corect stabilite. Subiectele nu au fost mai uşoare", a arătat acesta, subliniind că au fost şi situaţii de înscriere greşită în borderouri a notelor.