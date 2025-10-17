Vizați sunt cetățenii care nu și-au plătit datoriile la timp.

Oamenii sunt revoltați că au fost nevoiți să stea și mai bine de o oră la coadă pentru a afla ce se întâmplă.

Mai mult, unii dintre ei transmit că nu au primit nicio înștiințare prealabilă și că nici măcar nu știu ce au de plătit.

Datornicii se plâng că popririle nu au fost anunțate din timp

„Nu mi se pare normal, adică mai întâi ar fi trebuit, presupun, să se trimită o înștiințare, o notificare, așa cum se trimite și în alte situații.

N-am primit nimic prin poștă cum se obișnuiește corespondență.

Mi-a spus domnul de la ghișeu că după 3 zile se va debloca automat.”, spun oamenii nemulțumiți.

Autoritățile se apără și spun că au trimis aproape 55.000 de somații prin care i-au anunțat pe oameni că au datorii și că pot fi executați silit. Reprezentanții serviciului public de impozite și taxe Constanța transmit că toate „Campaniile de înființare a popririlor se desfășoară cu respectarea prevederilor legale”.

„Am primit pe rând, unul câte unul, mesaje pe telefon și vă spun așa că din șase persoane care eram la masă, 4 avem conturile blocate. Ideea este că avem conturile blocate pentru două sume minore, de 20 de lei și de 48 de lei.”, a transmis un cetățean.

Cei mai mulți dintre oamenii care așteptau la ghișee fuseseră înștiințați că nu mai au acces la conturile bancare. Au fost nevoiți să aștepte și o oră pentru a afla ce datorii au.

„Am fost să mă interesez despre ce este vorba. Nu pot nici să achit...e o aberație cu chestia asta.”, a încheiat un român.