Gigi Becali a provocat un scandal ecologic de proporții pe litoral! Patronul FCSB ridică fără nicio emoție construcții ilegale – inclusiv o fundație de beton și o biserică – pe malul sudic al lacului Techirghiol, arie protejată internațional, în ciuda amenzilor și dispozițiilor de oprire a lucrărilor. Specialiștii avertizează că habitatul a sute de specii de păsări este distrus și cer autorităților să intervină urgent.

Deputatul Gigi Becali, care finanțează construcția, nu vrea să dea înapoi.

„Pe terenul meu, fac ce vreau”, a declarat Gigi Becali pentru Ziua de Constanța, subliniind că lăcașul de cult este „o construcție din lemn” și că investiția nu va fi oprită.

Întrebat despre controalele anterioare și acuzațiile de nerespectare a legislației de mediu, Becali a povestit: „A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mâneca și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea”.

În privința lipsei autorizațiilor, Becali a spus: „Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat”.

Întrebat despre sesizarea penală, omul de afaceri a replicat: „Dacă este sesizare penală, aia e…”. El a adăugat că biserica se află „la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol de la construcție”.