Alertă la Inspectorat

Conducerea școlii a anunțat Inspectoratul pe 16 septembrie, iar autoritățile au considerat incidentul unul de maximă gravitate. În aceeași zi a fost constituită o comisie de control tematic, menită să verifice modul în care instituția asigură siguranța elevilor și dacă a respectat procedurile legale în gestionarea situației.

Inspectorii au sarcina de a analiza:

măsurile de supraveghere a elevilor în timpul programului, inclusiv în spațiile comune precum coridoarele și grupurile sanitare;

modul în care școala a reacționat imediat după incident;

respectarea obligațiilor de sesizare a instituțiilor competente;

aplicarea eventualelor sancțiuni disciplinare și asigurarea sprijinului psihologic pentru elevii implicați.

Măsuri ulterioare

Echipa de control a început deja să revizuiască documente, să discute cu persoanele implicate și să evalueze măsurile luate de conducerea școlii. Inspectoratul a anunțat că va formula recomandări concrete și va monitoriza implementarea acestora, pentru a preveni repetarea unor astfel de situații și pentru a întări climatul de siguranță în unitate.

Școala Gimnazială nr. 30 este considerată una dintre cele mai bune instituții de învățământ din Timișoara, însă cazul a produs o undă de șoc în comunitate. Gravitatea faptelor, vârsta fragilă a celor doi elevi și distribuirea imaginilor au ridicat semne de întrebare cu privire la supravegherea minorilor și la impactul fenomenului digital asupra vieții școlare.