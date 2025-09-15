Deși Guvernul a alocat sume pentru investiții, mulți primari n-au folosit banii pentru astfel de proiecte, iar alții au început lucrările târziu.

Peste 100 de școli au toaleta în curte, în 2025

Cu fiecare început de an școlar, autoritățile promit renovări și modernizări, însă realitatea din teren arată că pentru mulți elevi din mediul rural, școala rămâne un loc unde lipsesc nu doar table inteligente sau laboratoare moderne, ci și cele mai elementare condiții de igienă.

Numai în județul Iași, 9 școli funcționează și în anul 2025 cu toalete în curte, iar peste 10% dintre unități nu au autorizație sanitară.

Printre județele cu cele mai multe instituții de învățământ care au primit bani, dar nu au finalizat lucrările pentru toalete în școli în 2024, se numără Vaslui, Botoșani, Dolj și Vrancea.