Călin Georgescu va fi joi, la orele prânzului, în fața magistraților Tribunalului București, unde va afla răspunsul definitiv în ceea ce privește contestația formulat de avocații săi împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1, prin care a fost dispusă prelungirea cu încă 60 de zile a măsurii controlului judiciar.

În tot acest timp, liderul suveranist trebuie să respecte o serie de măsuri extrem de stricte impuse de procurori ca urmare a controlului judiciar, printre care să vină săptămânal la secția de poliție să dea cu subsemnatul și să nu părăsească țara.

Termenul în dosarul lui Călin Georgescu a fost fixat la numai câteva ore, după ce oamenii legii au decis schimbarea zilei și orei în care acesta trebuie să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar.

Acum, în loc de ziua de luni, candidatul interzis la alegerile prezidențiale trebuie să se prezinte la sediul IPJ Ilfov în fiecare zi de miercuri, până în orele prânzului.